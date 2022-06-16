https://ria.ru/20220616/shariy-1795827710.html

Украинский суд запретил деятельность "Партии Шария"

Украинский суд запретил деятельность "Партии Шария" - РИА Новости, 16.06.2022

Украинский суд запретил деятельность "Партии Шария"

Суд на Украине запретил деятельность "Партии Шария", ее имущество должно быть передано государству, сообщили в четверг в общественной организации "Рух чесно". РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:26

2022-06-16T16:26

2022-06-16T16:38

украина

в мире

анатолий шарий

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность "Партии Шария", ее имущество должно быть передано государству, сообщили в четверг в общественной организации "Рух чесно".Ранее по решению суда на Украине запретили партии: "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция"."Суд запретил "Партию Шария". Имущество этой политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном суде", - говорится в сообщении общественной организации в Telegram-канале.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

https://ria.ru/20220505/shariy-1787030796.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, анатолий шарий