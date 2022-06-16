https://ria.ru/20220616/shariy-1795827710.html
Украинский суд запретил деятельность "Партии Шария"
Украинский суд запретил деятельность "Партии Шария" - РИА Новости, 16.06.2022
Украинский суд запретил деятельность "Партии Шария"
Суд на Украине запретил деятельность "Партии Шария", ее имущество должно быть передано государству, сообщили в четверг в общественной организации "Рух чесно". РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:26
2022-06-16T16:26
2022-06-16T16:38
украина
в мире
анатолий шарий
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность "Партии Шария", ее имущество должно быть передано государству, сообщили в четверг в общественной организации "Рух чесно".Ранее по решению суда на Украине запретили партии: "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция"."Суд запретил "Партию Шария". Имущество этой политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном суде", - говорится в сообщении общественной организации в Telegram-канале.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
https://ria.ru/20220505/shariy-1787030796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, анатолий шарий
16:26 16.06.2022 (обновлено: 16:38 16.06.2022)
Украинский суд запретил деятельность "Партии Шария"
Украинский суд запретил деятельность "Партии Шария"