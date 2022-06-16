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На въезде в Северодонецк установили российский флаг - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795783496.html
На въезде в Северодонецк установили российский флаг
На въезде в Северодонецк установили российский флаг - РИА Новости, 16.06.2022
На въезде в Северодонецк установили российский флаг
На брошенных украинских позициях на окраине Северодонецка оставлены кофры от американских и шведских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:00
2022-06-16T18:16
специальная военная операция на украине
северодонецк
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. На брошенных украинских позициях на окраине Северодонецка оставлены кофры от американских и шведских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, передает корреспондент РИА Новости.На стелле "Северодонецк" на въезде в город установлен российский флаг. Сам город уже находится под контролем российских Вооруженных сил и Народной милиции ЛНР, украинские войска контролируют лишь промзону комбината "Азот", где они удерживают в качестве "живого щита" мирных граждан.В четверг украинские войска вновь нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода, сообщили в Народной милиции ЛНР. Всего за пять дней эвакуации армия ДНР вывезла из Северодонецка более тысячи человек.
северодонецк
луганская народная республика
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северодонецк, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире
15:00 16.06.2022 (обновлено: 18:16 16.06.2022)
 
На въезде в Северодонецк установили российский флаг

На въезде в Северодонецк установили флаг России, ВСУ контролируют лишь промзону "Азота"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФлаг РФ, установленный на стеле "Северодонецк" на въезде в город.
Флаг РФ, установленный на стеле Северодонецк на въезде в город. - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Флаг РФ, установленный на стеле "Северодонецк" на въезде в город.
Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. На брошенных украинских позициях на окраине Северодонецка оставлены кофры от американских и шведских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, передает корреспондент РИА Новости.
На стелле "Северодонецк" на въезде в город установлен российский флаг. Сам город уже находится под контролем российских Вооруженных сил и Народной милиции ЛНР, украинские войска контролируют лишь промзону комбината "Азот", где они удерживают в качестве "живого щита" мирных граждан.
В четверг украинские войска вновь нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода, сообщили в Народной милиции ЛНР. Всего за пять дней эвакуации армия ДНР вывезла из Северодонецка более тысячи человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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