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На въезде в Северодонецк установили российский флаг
На въезде в Северодонецк установили российский флаг - РИА Новости, 16.06.2022
На въезде в Северодонецк установили российский флаг
На брошенных украинских позициях на окраине Северодонецка оставлены кофры от американских и шведских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:00
2022-06-16T15:00
2022-06-16T18:16
специальная военная операция на украине
северодонецк
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. На брошенных украинских позициях на окраине Северодонецка оставлены кофры от американских и шведских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, передает корреспондент РИА Новости.На стелле "Северодонецк" на въезде в город установлен российский флаг. Сам город уже находится под контролем российских Вооруженных сил и Народной милиции ЛНР, украинские войска контролируют лишь промзону комбината "Азот", где они удерживают в качестве "живого щита" мирных граждан.В четверг украинские войска вновь нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода, сообщили в Народной милиции ЛНР. Всего за пять дней эвакуации армия ДНР вывезла из Северодонецка более тысячи человек.
северодонецк
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северодонецк, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире
15:00 16.06.2022 (обновлено: 18:16 16.06.2022)
На въезде в Северодонецк установили российский флаг
На въезде в Северодонецк установили флаг России, ВСУ контролируют лишь промзону "Азота"