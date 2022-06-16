https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795783496.html

На въезде в Северодонецк установили российский флаг

На въезде в Северодонецк установили российский флаг - РИА Новости, 16.06.2022

На въезде в Северодонецк установили российский флаг

На брошенных украинских позициях на окраине Северодонецка оставлены кофры от американских и шведских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:00

2022-06-16T15:00

2022-06-16T18:16

специальная военная операция на украине

северодонецк

луганская народная республика

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. На брошенных украинских позициях на окраине Северодонецка оставлены кофры от американских и шведских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, передает корреспондент РИА Новости.На стелле "Северодонецк" на въезде в город установлен российский флаг. Сам город уже находится под контролем российских Вооруженных сил и Народной милиции ЛНР, украинские войска контролируют лишь промзону комбината "Азот", где они удерживают в качестве "живого щита" мирных граждан.В четверг украинские войска вновь нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию с завода, сообщили в Народной милиции ЛНР. Всего за пять дней эвакуации армия ДНР вывезла из Северодонецка более тысячи человек.

северодонецк

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

северодонецк, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире