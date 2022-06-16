14:45 16.06.2022 (обновлено: 17:28 16.06.2022)
Силы ЛНР и российские военные начали зачищать промзону Северодонецка
Подразделения России и ЛНР закрепились в промзоне Северодонецка и у завода "Азот"
Улица Северодонецка. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Подразделения ЛНР и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината "Азот", где находятся украинские боевики, заявил в эфире Первого канала подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в "промке" (промзоне) и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию", — сказал он.
Официальный представитель луганского ведомства Иван Филипоненко отметил, что там находятся бойцы Народной милиции, а также "союзные войска в лице полка "Ахмат" (полка специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. — Прим. ред.)".
По оценке властей ЛНР, на территории комбината находятся до тысячи украинских националистов и боевиков.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
Украинские вооруженные формирования контролируют территорию "Азота" и, по данным Минобороны, удерживают там сотни мирных жителей.
Российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химкомбината предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские войска дважды нарушили режим тишины и сорвали процесс, обстреляв также городские кварталы. Всего за пять дней эвакуации армия ДНР вывезла из Северодонецка более тысячи человек.