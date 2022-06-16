https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795776272.html

Силы ЛНР и российские военные начали зачищать промзону Северодонецка

Силы ЛНР и российские военные начали зачищать промзону Северодонецка - РИА Новости, 16.06.2022

Силы ЛНР и российские военные начали зачищать промзону Северодонецка

Подразделения ЛНР и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината "Азот", где находятся украинские боевики, заявил в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:45

2022-06-16T14:45

2022-06-16T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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северодонецк

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Подразделения ЛНР и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината "Азот", где находятся украинские боевики, заявил в эфире Первого канала подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в "промке" (промзоне) и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию", — сказал он.Официальный представитель луганского ведомства Иван Филипоненко отметил, что там находятся бойцы Народной милиции, а также "союзные войска в лице полка "Ахмат" (полка специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. — Прим. ред.)".По оценке властей ЛНР, на территории комбината находятся до тысячи украинских националистов и боевиков.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Украинские вооруженные формирования контролируют территорию "Азота" и, по данным Минобороны, удерживают там сотни мирных жителей. Российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химкомбината предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские войска дважды нарушили режим тишины и сорвали процесс, обстреляв также городские кварталы. Всего за пять дней эвакуации армия ДНР вывезла из Северодонецка более тысячи человек.

https://ria.ru/20220615/azot-1795607294.html

луганская народная республика

россия

северодонецк

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр