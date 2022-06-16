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Силы ЛНР и российские военные начали зачищать промзону Северодонецка - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/severodonetsk-1795776272.html
Силы ЛНР и российские военные начали зачищать промзону Северодонецка
Силы ЛНР и российские военные начали зачищать промзону Северодонецка - РИА Новости, 16.06.2022
Силы ЛНР и российские военные начали зачищать промзону Северодонецка
Подразделения ЛНР и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината "Азот", где находятся украинские боевики, заявил в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:45
2022-06-16T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
северодонецк
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Подразделения ЛНР и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината "Азот", где находятся украинские боевики, заявил в эфире Первого канала подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в "промке" (промзоне) и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию", — сказал он.Официальный представитель луганского ведомства Иван Филипоненко отметил, что там находятся бойцы Народной милиции, а также "союзные войска в лице полка "Ахмат" (полка специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. — Прим. ред.)".По оценке властей ЛНР, на территории комбината находятся до тысячи украинских националистов и боевиков.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Украинские вооруженные формирования контролируют территорию "Азота" и, по данным Минобороны, удерживают там сотни мирных жителей. Российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химкомбината предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские войска дважды нарушили режим тишины и сорвали процесс, обстреляв также городские кварталы. Всего за пять дней эвакуации армия ДНР вывезла из Северодонецка более тысячи человек.
https://ria.ru/20220615/azot-1795607294.html
луганская народная республика
россия
северодонецк
украина
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в мире, луганская народная республика, россия, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:45 16.06.2022 (обновлено: 17:28 16.06.2022)
 
Силы ЛНР и российские военные начали зачищать промзону Северодонецка

Подразделения России и ЛНР закрепились в промзоне Северодонецка и у завода "Азот"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица Северодонецка
Улица Северодонецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица Северодонецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Подразделения ЛНР и российские военные закрепились в промзоне Северодонецка, в том числе возле химкомбината "Азот", где находятся украинские боевики, заявил в эфире Первого канала подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в "промке" (промзоне) и начали спецоперацию. То есть мы уже потихоньку начинаем продвигаться по промзоне и зачищать эту территорию", — сказал он.
Официальный представитель луганского ведомства Иван Филипоненко отметил, что там находятся бойцы Народной милиции, а также "союзные войска в лице полка "Ахмат" (полка специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. — Прим. ред.)".
По оценке властей ЛНР, на территории комбината находятся до тысячи украинских националистов и боевиков.
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Бои за Северодонецк идут с начала мая. На минувшей неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
Украинские вооруженные формирования контролируют территорию "Азота" и, по данным Минобороны, удерживают там сотни мирных жителей.
Российская сторона для эвакуации мирного населения с территории химкомбината предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в Луганской Народной Республике. Однако украинские войска дважды нарушили режим тишины и сорвали процесс, обстреляв также городские кварталы. Всего за пять дней эвакуации армия ДНР вывезла из Северодонецка более тысячи человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияСеверодонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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