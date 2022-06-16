Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк запустил сервис покупок в рассрочку с оплатой долями - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/servis-1795844408.html
Сбербанк запустил сервис покупок в рассрочку с оплатой долями
Сбербанк запустил сервис покупок в рассрочку с оплатой долями - РИА Новости, 16.06.2022
Сбербанк запустил сервис покупок в рассрочку с оплатой долями
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок товаров долями в пилотном режиме, масштабировать будет в начале второго полугодия, заявил журналистам в ходе ПМЭФ... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:00
2022-06-16T17:00
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
тинькофф. кредитные системы
технологии
пмэф
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795476777_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_16f42d3a5267926f951bcc637b59d772.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Сбербанк запустил сервис по оплате покупок товаров долями в пилотном режиме, масштабировать будет в начале второго полугодия, заявил журналистам в ходе ПМЭФ первый зампред правления банка Кирилл Царев.Царев в конце прошлого года сообщил, что банк планирует в 2022 году запустить рассрочку в формате buy now pay later (BNPL - "покупай сейчас, плати позже")."Мы запустили, сейчас это делаем на ограниченном количестве поставщиков, чтобы технологию до конца проверить, опробировать. Активное продвижение его мы планируем в начале второго полугодия, в июле", - ответил Царев по планам запуска сервиса рассрочки.Первым в России такой сервис рассрочки в апреле 2021 года запустил "Тинькофф". С помощью такого сервиса можно оплачивать товар без переплаты частями, при этом продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220531/sberbank-1791916417.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795476777_497:0:3226:2047_1920x0_80_0_0_e2ed87ad06ac99a6137058b4e52d9fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкт-петербург, тинькофф. кредитные системы, технологии, пмэф, сбер
17:00 16.06.2022
 
Сбербанк запустил сервис покупок в рассрочку с оплатой долями

Сбербанк сообщил, что запустил в пилотном режиме сервис покупок в рассрочку

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Стенд Сбера на XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Стенд "Сбера" на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Сбербанк запустил сервис по оплате покупок товаров долями в пилотном режиме, масштабировать будет в начале второго полугодия, заявил журналистам в ходе ПМЭФ первый зампред правления банка Кирилл Царев.
Царев в конце прошлого года сообщил, что банк планирует в 2022 году запустить рассрочку в формате buy now pay later (BNPL - "покупай сейчас, плати позже").
"Мы запустили, сейчас это делаем на ограниченном количестве поставщиков, чтобы технологию до конца проверить, опробировать. Активное продвижение его мы планируем в начале второго полугодия, в июле", - ответил Царев по планам запуска сервиса рассрочки.
Первым в России такой сервис рассрочки в апреле 2021 года запустил "Тинькофф". С помощью такого сервиса можно оплачивать товар без переплаты частями, при этом продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 08:02
Отключение от SWIFT не поменяло ситуацию в расчетах Сбербанка
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургТинькофф. Кредитные СистемыТехнологииПМЭФСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала