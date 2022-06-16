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Сбербанк запустил сервис покупок в рассрочку с оплатой долями
Сбербанк запустил сервис покупок в рассрочку с оплатой долями - РИА Новости, 16.06.2022
Сбербанк запустил сервис покупок в рассрочку с оплатой долями
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок товаров долями в пилотном режиме, масштабировать будет в начале второго полугодия, заявил журналистам в ходе ПМЭФ... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:00
2022-06-16T17:00
2022-06-16T17:00
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
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тинькофф. кредитные системы
технологии
пмэф
сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Сбербанк запустил сервис по оплате покупок товаров долями в пилотном режиме, масштабировать будет в начале второго полугодия, заявил журналистам в ходе ПМЭФ первый зампред правления банка Кирилл Царев.Царев в конце прошлого года сообщил, что банк планирует в 2022 году запустить рассрочку в формате buy now pay later (BNPL - "покупай сейчас, плати позже")."Мы запустили, сейчас это делаем на ограниченном количестве поставщиков, чтобы технологию до конца проверить, опробировать. Активное продвижение его мы планируем в начале второго полугодия, в июле", - ответил Царев по планам запуска сервиса рассрочки.Первым в России такой сервис рассрочки в апреле 2021 года запустил "Тинькофф". С помощью такого сервиса можно оплачивать товар без переплаты частями, при этом продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счет.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220531/sberbank-1791916417.html
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экономика, россия, санкт-петербург, тинькофф. кредитные системы, технологии, пмэф, сбер
Сбербанк запустил сервис покупок в рассрочку с оплатой долями
Сбербанк сообщил, что запустил в пилотном режиме сервис покупок в рассрочку