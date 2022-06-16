https://ria.ru/20220616/semya-1795841339.html
Более 700 детей-сирот обрели новую семью в Подмосковье с начала года
Более 700 детей-сирот обрели новую семью в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 16.06.2022
Более 700 детей-сирот обрели новую семью в Подмосковье с начала года
Более 700 детей-сирот обрели новую семью в Московской области с начала года, сообщили в региональном минсоцразвития. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:57
2022-06-16T16:57
2022-06-16T16:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
сироты
дети
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 700 детей-сирот обрели новую семью в Московской области с начала года, сообщили в региональном минсоцразвития."С начала года специалисты органов опеки нашли новую семью для 750 детей-сирот. Это лето дети встречают дома, в семье", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.Отмечается, что в регионе работает 86 школ для приёмных родителей. Детские дома в Подмосковье закрыли и создали семейные центры."Мы также поддерживаем приемные семьи материально, каждая семья получает 600-650 тысяч рублей в год. В Подмосковье работают школы для подготовки приемных родителей, у нас за каждой приемной семьей закреплен куратор", - добавила Каклюгина.
https://ria.ru/20220428/deti-1785912461.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, сироты, дети
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 700 детей-сирот обрели новую семью в Московской области с начала года, сообщили в региональном минсоцразвития.
"С начала года специалисты органов опеки нашли новую семью для 750 детей-сирот. Это лето дети встречают дома, в семье", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.
Отмечается, что в регионе работает 86 школ для приёмных родителей. Детские дома в Подмосковье
закрыли и создали семейные центры.
"Мы также поддерживаем приемные семьи материально, каждая семья получает 600-650 тысяч рублей в год. В Подмосковье работают школы для подготовки приемных родителей, у нас за каждой приемной семьей закреплен куратор", - добавила Каклюгина.