https://ria.ru/20220616/semya-1795841339.html

Более 700 детей-сирот обрели новую семью в Подмосковье с начала года

Более 700 детей-сирот обрели новую семью в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 16.06.2022

Более 700 детей-сирот обрели новую семью в Подмосковье с начала года

Более 700 детей-сирот обрели новую семью в Московской области с начала года, сообщили в региональном минсоцразвития. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:57

2022-06-16T16:57

2022-06-16T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

сироты

дети

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 700 детей-сирот обрели новую семью в Московской области с начала года, сообщили в региональном минсоцразвития."С начала года специалисты органов опеки нашли новую семью для 750 детей-сирот. Это лето дети встречают дома, в семье", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.Отмечается, что в регионе работает 86 школ для приёмных родителей. Детские дома в Подмосковье закрыли и создали семейные центры."Мы также поддерживаем приемные семьи материально, каждая семья получает 600-650 тысяч рублей в год. В Подмосковье работают школы для подготовки приемных родителей, у нас за каждой приемной семьей закреплен куратор", - добавила Каклюгина.

https://ria.ru/20220428/deti-1785912461.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, сироты, дети