https://ria.ru/20220616/sapega-1795781129.html
В МИД напомнили о праве Сапеги подать прошение о помиловании
В МИД напомнили о праве Сапеги подать прошение о помиловании - РИА Новости, 16.06.2022
В МИД напомнили о праве Сапеги подать прошение о помиловании
Россиянка Софья Сапега, осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии, вправе подать прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:57
2022-06-16T14:57
2022-06-16T15:11
софия сапега
в мире
белоруссия
россия
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681905_0:137:508:423_1920x0_80_0_0_58e0eb26ff22e4be35cfb561483dbceb.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега, осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии, вправе подать прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявили в четверг РИА Новости в российском МИД."Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, "способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения". Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии", - заявили в дипведомстве, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждается ли сейчас между Москвой и Минском вопрос освобождения Сапеги."Как показывает практика, в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела", - подчеркнули в МИД РФ."Если говорить о возможном переводе Софьи Сапеги для дальнейшего отбывания наказания в Россию, то с юридической точки зрения такая передача вполне возможна", - заявили в МИД. В дипведомстве отметили, что перевод может быть осуществлен "по инициативе самой осужденной" в соответствии со статьей 469 главы 55 Уголовно-процессуального кодекса РФ "после одобрения белорусской стороной по согласованию органов юстиции двух стран"."Разумеется, в случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений России по прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. При этом на нее также будут распространяться акты амнистии, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии", - подчеркнули в МИД.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. По данным отчима девушки, еще на стадии предварительного расследования Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко.Ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html
https://ria.ru/20220520/delo-1789649749.html
https://ria.ru/20220506/sapega-1787199489.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681905_0:89:508:470_1920x0_80_0_0_3bb04f04f3b52b57bf38f055ef5738d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софия сапега, в мире, белоруссия, россия, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
14:57 16.06.2022 (обновлено: 15:11 16.06.2022)
В МИД напомнили о праве Сапеги подать прошение о помиловании
МИД: россиянка Сапега может подать прошение на имя Лукашенко о помиловании
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега, осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии, вправе подать прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявили в четверг РИА Новости в российском МИД.
"Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега
вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, "способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения". Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии", - заявили в дипведомстве, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждается ли сейчас между Москвой
и Минском вопрос освобождения Сапеги.
"Как показывает практика, в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела", - подчеркнули в МИД РФ
.
"Если говорить о возможном переводе Софьи Сапеги для дальнейшего отбывания наказания в Россию, то с юридической точки зрения такая передача вполне возможна", - заявили в МИД. В дипведомстве отметили, что перевод может быть осуществлен "по инициативе самой осужденной" в соответствии со статьей 469 главы 55 Уголовно-процессуального кодекса РФ "после одобрения белорусской стороной по согласованию органов юстиции двух стран".
"Разумеется, в случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений России по прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. При этом на нее также будут распространяться акты амнистии, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии", - подчеркнули в МИД.
Сапега была задержана в Белоруссии
в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем
, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair
, летевшего из Афин
в Вильнюс
и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. По данным отчима девушки, еще на стадии предварительного расследования Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко.
Ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.