https://ria.ru/20220616/sapega-1795781129.html

В МИД напомнили о праве Сапеги подать прошение о помиловании

В МИД напомнили о праве Сапеги подать прошение о помиловании - РИА Новости, 16.06.2022

В МИД напомнили о праве Сапеги подать прошение о помиловании

Россиянка Софья Сапега, осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии, вправе подать прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:57

2022-06-16T14:57

2022-06-16T15:11

софия сапега

в мире

белоруссия

россия

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега, осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии, вправе подать прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявили в четверг РИА Новости в российском МИД."Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, "способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения". Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии", - заявили в дипведомстве, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждается ли сейчас между Москвой и Минском вопрос освобождения Сапеги."Как показывает практика, в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела", - подчеркнули в МИД РФ."Если говорить о возможном переводе Софьи Сапеги для дальнейшего отбывания наказания в Россию, то с юридической точки зрения такая передача вполне возможна", - заявили в МИД. В дипведомстве отметили, что перевод может быть осуществлен "по инициативе самой осужденной" в соответствии со статьей 469 главы 55 Уголовно-процессуального кодекса РФ "после одобрения белорусской стороной по согласованию органов юстиции двух стран"."Разумеется, в случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений России по прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. При этом на нее также будут распространяться акты амнистии, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии", - подчеркнули в МИД.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. По данным отчима девушки, еще на стадии предварительного расследования Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко.Ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html

https://ria.ru/20220520/delo-1789649749.html

https://ria.ru/20220506/sapega-1787199489.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

софия сапега, в мире, белоруссия, россия, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta