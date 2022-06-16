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США считают санкционное давление на Россию эффективным - РИА Новости, 16.06.2022
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США считают санкционное давление на Россию эффективным
США считают санкционное давление на Россию эффективным - РИА Новости, 16.06.2022
США считают санкционное давление на Россию эффективным
США не отказываются от стратегии санкционного давления на Россию и считают ее эффективной, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, отвечая... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:19
2022-06-16T22:32
сша
санкции в отношении россии
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. США не отказываются от стратегии санкционного давления на Россию и считают ее эффективной, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о негативных последствиях санкций для американской и глобальной экономик."Мы по-прежнему придерживаемся нашей стратегии... Эта стратегия не только предполагает финансовые санкции, но и меры экспортного контроля, которые в ближайшее время и еще в большей степени в долгосрочной перспективе посадят на голодный паек российскую промышленную и технологическую базу для оборонного, космического, иных критических и стратегических секторов", - сказал он.В качестве доказательства эффективности санкций Прайс сослался на центральный банк РФ, который, по его словам, признал, что российская экономика уже не будет той, какой была до 24 февраля.Он напомнил, что США вывели из-под действия санкций сельскохозяйственную продукцию, а также удобрения и продолжают делать "все возможное для минимизации" издержек США и других стран.
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сша, санкции в отношении россии, государственный департамент сша
22:19 16.06.2022 (обновлено: 22:32 16.06.2022)
 
США считают санкционное давление на Россию эффективным

В Госдепе заявили, что не отказываются от стратегии санкционного давления на Россию

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. США не отказываются от стратегии санкционного давления на Россию и считают ее эффективной, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о негативных последствиях санкций для американской и глобальной экономик.
"Мы по-прежнему придерживаемся нашей стратегии... Эта стратегия не только предполагает финансовые санкции, но и меры экспортного контроля, которые в ближайшее время и еще в большей степени в долгосрочной перспективе посадят на голодный паек российскую промышленную и технологическую базу для оборонного, космического, иных критических и стратегических секторов", - сказал он.
В качестве доказательства эффективности санкций Прайс сослался на центральный банк РФ, который, по его словам, признал, что российская экономика уже не будет той, какой была до 24 февраля.
Он напомнил, что США вывели из-под действия санкций сельскохозяйственную продукцию, а также удобрения и продолжают делать "все возможное для минимизации" издержек США и других стран.
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СШАСанкции в отношении РоссииГосударственный департамент США
 
 
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