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Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение в список санкций - РИА Новости, 16.06.2022
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Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение в список санкций
Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение в список санкций - РИА Новости, 16.06.2022
Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение в список санкций
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение ее в санкционный список, так как это привлечет... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:19
2022-06-16T20:19
мария львова-белова
россия
великобритания
донбасс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение ее в санкционный список, так как это привлечет внимание к миссии помощи детям Донбасса.Ранее Великобритания внесла в санкционные списки уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову. В документе говорится, что уполномоченный внесена в список "за насильственное перемещение и усыновление украинских детей".
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мария львова-белова, россия, великобритания, донбасс, санкции в отношении россии
20:19 16.06.2022
 
Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение в список санкций

Львова-Белова: попадание в санкционный список привлекло внимание к помощи детям Донбасса

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение ее в санкционный список, так как это привлечет внимание к миссии помощи детям Донбасса.
"Спасибо британцам за то внимание, которое они привлекли к нашей миссии помощи детям на Донбассе. Мы в России дружим семьями, организациями, теперь будем дружить и санкционными списками. Гуманитарная миссия продолжится, и каждый может стать ее участником. Единомышленники, присоединяйтесь", - говорится в комментарии Львовой-Беловой, предоставленном РИА Новости ее пресс-службой.
Ранее Великобритания внесла в санкционные списки уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову. В документе говорится, что уполномоченный внесена в список "за насильственное перемещение и усыновление украинских детей".
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Мария Львова-БеловаРоссияВеликобританияДонбассСанкции в отношении России
 
 
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