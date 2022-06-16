Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение в список санкций
Львова-Белова: попадание в санкционный список привлекло внимание к помощи детям Донбасса
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение ее в санкционный список, так как это привлечет внимание к миссии помощи детям Донбасса.
"Спасибо британцам за то внимание, которое они привлекли к нашей миссии помощи детям на Донбассе. Мы в России дружим семьями, организациями, теперь будем дружить и санкционными списками. Гуманитарная миссия продолжится, и каждый может стать ее участником. Единомышленники, присоединяйтесь", - говорится в комментарии Львовой-Беловой, предоставленном РИА Новости ее пресс-службой.
Ранее Великобритания внесла в санкционные списки уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову. В документе говорится, что уполномоченный внесена в список "за насильственное перемещение и усыновление украинских детей".