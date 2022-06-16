https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795923184.html

Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение в список санкций

Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение в список санкций - РИА Новости, 16.06.2022

Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение в список санкций

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение ее в санкционный список, так как это привлечет... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:19

2022-06-16T20:19

2022-06-16T20:19

мария львова-белова

россия

великобритания

донбасс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова поблагодарила британские власти за включение ее в санкционный список, так как это привлечет внимание к миссии помощи детям Донбасса.Ранее Великобритания внесла в санкционные списки уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову. В документе говорится, что уполномоченный внесена в список "за насильственное перемещение и усыновление украинских детей".

https://ria.ru/20220527/ukraina-1791227279.html

россия

великобритания

донбасс

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мария львова-белова, россия, великобритания, донбасс, санкции в отношении россии