18:35 16.06.2022 (обновлено: 19:15 16.06.2022)
МИД призвал Запад снять санкции, затрудняющие экспорт продовольствия
Замглавы МИД Панкин призвал Запад снять санкции, затрудняющие экспорт продовольствия
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на сессии "Россия – Африка" в рамках ПМЭФ-2022
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на сессии "Россия – Африка" в рамках ПМЭФ-2022
С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Запад должен снять с России санкции, затрудняющие экспорт российской сельхозпродукции, от которого зависит половина государств Африки, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Знаем, что почти половина государств Африки критически зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из России, и прежде всего зерна... Со своей стороны Запад, если он действительно хочет помочь африканским народам, должен убрать искусственные препятствия на пути транспортировки российской сельхозпродукции. Я имею в виду антироссийские санкции, которые существенно затруднили логистику и расчёты", - сказал он в ходе диалога "Россия - Африка" на Петербургском международном экономическом форуме.
Он также отметил, что РФ рассматривает запуск африканской зоны свободной торговли как важный шаг для обретения независимости континента.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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