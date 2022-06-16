https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795891300.html

МИД призвал Запад снять санкции, затрудняющие экспорт продовольствия

МИД призвал Запад снять санкции, затрудняющие экспорт продовольствия - РИА Новости, 16.06.2022

МИД призвал Запад снять санкции, затрудняющие экспорт продовольствия

Запад должен снять с России санкции, затрудняющие экспорт российской сельхозпродукции, от которого зависит половина государств Африки, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:35

2022-06-16T18:35

2022-06-16T19:15

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Запад должен снять с России санкции, затрудняющие экспорт российской сельхозпродукции, от которого зависит половина государств Африки, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Знаем, что почти половина государств Африки критически зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из России, и прежде всего зерна... Со своей стороны Запад, если он действительно хочет помочь африканским народам, должен убрать искусственные препятствия на пути транспортировки российской сельхозпродукции. Я имею в виду антироссийские санкции, которые существенно затруднили логистику и расчёты", - сказал он в ходе диалога "Россия - Африка" на Петербургском международном экономическом форуме.Он также отметил, что РФ рассматривает запуск африканской зоны свободной торговли как важный шаг для обретения независимости континента.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин