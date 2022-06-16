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В США признали бесполезность санкций против российской оборонки - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795821423.html
В США признали бесполезность санкций против российской оборонки
В США признали бесполезность санкций против российской оборонки - РИА Новости, 16.06.2022
В США признали бесполезность санкций против российской оборонки
Введенные Западом после начала российской спецоперации на Украине экономические санкции должны были парализовать военно-промышленный комплекс, однако фактически РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:12
2022-06-16T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Введенные Западом после начала российской спецоперации на Украине экономические санкции должны были парализовать военно-промышленный комплекс, однако фактически оказались бесполезны, пишет Аманда Миллер в статье для журнала Air Force Magazine.Автор привела заявление директора консалтинговой фирмы Eastern Advisory Group и почетного научного сотрудника Бирмингемского университета Ричарда Коннолли о том, что, несмотря на санкции, Россия сохранила способность финансировать и развивать армию.Эксперт подчеркнул, что введенные Западом меры не повлияли на экспорт российских энергоресурсов, более того, Москва нашла новые рынки сбыта. При этом с начала года ее оборонные расходы значительно выросли.Коннолли отметил, что потенциал российского ВПК никуда не делся: предприятия имеют огромные запасы деталей и материалов и в целом самодостаточны. При этом, указывает эксперт, потери в технике в ходе спецоперации в основном пришлись на советские образцы."Думаю, санкции никак не повлияют на возможности России по строительству атомных подводных лодок, баллистических ракет и так далее", — считает специалист.Он добавил, что к новым условиям приспособились даже высокотехнологичные производства: дефицита комплектующих нет."Все это говорит о том, что оборонные предприятия России будут и дальше производить свою продукцию", — подытожил Коннолли.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html
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в мире, россия, украина, сша, санкции в отношении россии
16:12 16.06.2022 (обновлено: 17:28 16.06.2022)
 
В США признали бесполезность санкций против российской оборонки

Air Force Magazine: санкции Запада не повлияли на российский военно-промышленный комплекс

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Т-90
Экипаж танка Т-90 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Экипаж танка Т-90. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Введенные Западом после начала российской спецоперации на Украине экономические санкции должны были парализовать военно-промышленный комплекс, однако фактически оказались бесполезны, пишет Аманда Миллер в статье для журнала Air Force Magazine.
Автор привела заявление директора консалтинговой фирмы Eastern Advisory Group и почетного научного сотрудника Бирмингемского университета Ричарда Коннолли о том, что, несмотря на санкции, Россия сохранила способность финансировать и развивать армию.
Эксперт подчеркнул, что введенные Западом меры не повлияли на экспорт российских энергоресурсов, более того, Москва нашла новые рынки сбыта. При этом с начала года ее оборонные расходы значительно выросли.
Коннолли отметил, что потенциал российского ВПК никуда не делся: предприятия имеют огромные запасы деталей и материалов и в целом самодостаточны. При этом, указывает эксперт, потери в технике в ходе спецоперации в основном пришлись на советские образцы.
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"Думаю, санкции никак не повлияют на возможности России по строительству атомных подводных лодок, баллистических ракет и так далее", — считает специалист.
Он добавил, что к новым условиям приспособились даже высокотехнологичные производства: дефицита комплектующих нет.
"Все это говорит о том, что оборонные предприятия России будут и дальше производить свою продукцию", — подытожил Коннолли.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСанкции в отношении России
 
 
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