https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795821423.html

В США признали бесполезность санкций против российской оборонки

В США признали бесполезность санкций против российской оборонки - РИА Новости, 16.06.2022

В США признали бесполезность санкций против российской оборонки

Введенные Западом после начала российской спецоперации на Украине экономические санкции должны были парализовать военно-промышленный комплекс, однако фактически РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:12

2022-06-16T16:12

2022-06-16T17:28

специальная военная операция на украине

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Введенные Западом после начала российской спецоперации на Украине экономические санкции должны были парализовать военно-промышленный комплекс, однако фактически оказались бесполезны, пишет Аманда Миллер в статье для журнала Air Force Magazine.Автор привела заявление директора консалтинговой фирмы Eastern Advisory Group и почетного научного сотрудника Бирмингемского университета Ричарда Коннолли о том, что, несмотря на санкции, Россия сохранила способность финансировать и развивать армию.Эксперт подчеркнул, что введенные Западом меры не повлияли на экспорт российских энергоресурсов, более того, Москва нашла новые рынки сбыта. При этом с начала года ее оборонные расходы значительно выросли.Коннолли отметил, что потенциал российского ВПК никуда не делся: предприятия имеют огромные запасы деталей и материалов и в целом самодостаточны. При этом, указывает эксперт, потери в технике в ходе спецоперации в основном пришлись на советские образцы."Думаю, санкции никак не повлияют на возможности России по строительству атомных подводных лодок, баллистических ракет и так далее", — считает специалист.Он добавил, что к новым условиям приспособились даже высокотехнологичные производства: дефицита комплектующих нет."Все это говорит о том, что оборонные предприятия России будут и дальше производить свою продукцию", — подытожил Коннолли.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795544716.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, украина, сша, санкции в отношении россии