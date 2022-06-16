https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795755484.html
Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова
Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова - РИА Новости, 16.06.2022
Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов внесены в санкционный список Великобритании,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:54
2022-06-16T13:54
2022-06-16T14:15
специальная военная операция на украине
санкции в отношении россии
херсон
в мире
великобритания
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов внесены в санкционный список Великобритании, следует из обновленного документа на сайте британского кабмина.Кроме того, в список попали бывшие заместители Сальдо, когда он был мэром Херсона, Сергей Черевко и Татьяна Кузьмич.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792964405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, херсон, в мире, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр
13:54 16.06.2022 (обновлено: 14:15 16.06.2022)
Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова
Великобритания ввела санкции против главы Херсонской ВГА Сальдо и его зама Стремоусова