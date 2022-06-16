https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795755484.html

Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова

Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова - РИА Новости, 16.06.2022

Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов внесены в санкционный список Великобритании,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:54

2022-06-16T13:54

2022-06-16T14:15

специальная военная операция на украине

санкции в отношении россии

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великобритания

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов внесены в санкционный список Великобритании, следует из обновленного документа на сайте британского кабмина.Кроме того, в список попали бывшие заместители Сальдо, когда он был мэром Херсона, Сергей Черевко и Татьяна Кузьмич.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792964405.html

херсон

великобритания

украина

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, херсон, в мире, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр