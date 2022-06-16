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Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795755484.html
Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова
Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова - РИА Новости, 16.06.2022
Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов внесены в санкционный список Великобритании,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:54
2022-06-16T14:15
специальная военная операция на украине
санкции в отношении россии
херсон
в мире
великобритания
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов внесены в санкционный список Великобритании, следует из обновленного документа на сайте британского кабмина.Кроме того, в список попали бывшие заместители Сальдо, когда он был мэром Херсона, Сергей Черевко и Татьяна Кузьмич.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792964405.html
херсон
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санкции в отношении россии, херсон, в мире, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр
13:54 16.06.2022 (обновлено: 14:15 16.06.2022)
 
Великобритания ввела санкции против Сальдо и Стремоусова

Великобритания ввела санкции против главы Херсонской ВГА Сальдо и его зама Стремоусова

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов внесены в санкционный список Великобритании, следует из обновленного документа на сайте британского кабмина.
Кроме того, в список попали бывшие заместители Сальдо, когда он был мэром Херсона, Сергей Черевко и Татьяна Кузьмич.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 16:49Специальная военная операция на Украине
ЕС ввел санкции против главы администрации Херсонской области Сальдо
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкции в отношении РоссииХерсонВ миреВеликобританияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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