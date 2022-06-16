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Россия расширила санкционный список против Австралии - РИА Новости, 16.06.2022
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Россия расширила санкционный список против Австралии
Россия расширила санкционный список против Австралии - РИА Новости, 16.06.2022
Россия расширила санкционный список против Австралии
Россия расширила "черный список" по Австралии, включив в него 121 представителя силовых структур, бизнеса и журналистов, сообщило российское внешнеполитическое... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:13
2022-06-16T13:32
россия
австралия
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия расширила "черный список" по Австралии, включив в него 121 представителя силовых структур, бизнеса и журналистов, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В ответ на расширяющиеся санкции правительства Австралии, которые распространяются на все большее число граждан России – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации – в российский "стоп-лист" дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", - говорится в заявлении МИД. Уточняется, что лицам, внесенным в "черный список", въезд в РФ закрывается на бессрочной основе.Среди тех, кто попал в "стоп-лист", журналист информагентства "Эй-Би-Си" Ребекка Эрмитадж, телеведущий телеканала "Скай ньюс" Эндрю Болт, главный редактор газеты "Дейли Телеграф" Бэн Инглиш, вице-маршал авиации ВВС Роберт Дэнни, заместитель министра обороны (поставки военного оборудования) Энтони Фрэйзер, премьер штата Южная Австралия Питер Малинаускас, главный операционный и коммерческий директор, исполнительный вице-президент компании "Парамаунт Аустрэлиа энд Нью Зиланд" Джаррод Виллани и другие."С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795268684.html
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россия, австралия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:13 16.06.2022 (обновлено: 13:32 16.06.2022)
 
Россия расширила санкционный список против Австралии

Россия внесла в санкционный список против Австралии 121 новую фамилию

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия расширила "черный список" по Австралии, включив в него 121 представителя силовых структур, бизнеса и журналистов, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"В ответ на расширяющиеся санкции правительства Австралии, которые распространяются на все большее число граждан России – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации – в российский "стоп-лист" дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", - говорится в заявлении МИД. Уточняется, что лицам, внесенным в "черный список", въезд в РФ закрывается на бессрочной основе.
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Среди тех, кто попал в "стоп-лист", журналист информагентства "Эй-Би-Си" Ребекка Эрмитадж, телеведущий телеканала "Скай ньюс" Эндрю Болт, главный редактор газеты "Дейли Телеграф" Бэн Инглиш, вице-маршал авиации ВВС Роберт Дэнни, заместитель министра обороны (поставки военного оборудования) Энтони Фрэйзер, премьер штата Южная Австралия Питер Малинаускас, главный операционный и коммерческий директор, исполнительный вице-президент компании "Парамаунт Аустрэлиа энд Нью Зиланд" Джаррод Виллани и другие.
"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - добавили в министерстве.
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РоссияАвстралияСанкции в отношении РоссииВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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