https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795738488.html

Россия расширила санкционный список против Австралии

Россия расширила санкционный список против Австралии - РИА Новости, 16.06.2022

Россия расширила санкционный список против Австралии

Россия расширила "черный список" по Австралии, включив в него 121 представителя силовых структур, бизнеса и журналистов, сообщило российское внешнеполитическое... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:13

2022-06-16T13:13

2022-06-16T13:32

россия

австралия

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия расширила "черный список" по Австралии, включив в него 121 представителя силовых структур, бизнеса и журналистов, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В ответ на расширяющиеся санкции правительства Австралии, которые распространяются на все большее число граждан России – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации – в российский "стоп-лист" дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", - говорится в заявлении МИД. Уточняется, что лицам, внесенным в "черный список", въезд в РФ закрывается на бессрочной основе.Среди тех, кто попал в "стоп-лист", журналист информагентства "Эй-Би-Си" Ребекка Эрмитадж, телеведущий телеканала "Скай ньюс" Эндрю Болт, главный редактор газеты "Дейли Телеграф" Бэн Инглиш, вице-маршал авиации ВВС Роберт Дэнни, заместитель министра обороны (поставки военного оборудования) Энтони Фрэйзер, премьер штата Южная Австралия Питер Малинаускас, главный операционный и коммерческий директор, исполнительный вице-президент компании "Парамаунт Аустрэлиа энд Нью Зиланд" Джаррод Виллани и другие."С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795268684.html

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778323924.html

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австралия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, австралия, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)