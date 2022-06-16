13:13 16.06.2022 (обновлено: 13:32 16.06.2022)
Россия расширила санкционный список против Австралии
Россия внесла в санкционный список против Австралии 121 новую фамилию
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия расширила "черный список" по Австралии, включив в него 121 представителя силовых структур, бизнеса и журналистов, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"В ответ на расширяющиеся санкции правительства Австралии, которые распространяются на все большее число граждан России – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации – в российский "стоп-лист" дополнительно вносится 121 австралиец из числа руководителей силовых структур, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня", - говорится в заявлении МИД. Уточняется, что лицам, внесенным в "черный список", въезд в РФ закрывается на бессрочной основе.
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Среди тех, кто попал в "стоп-лист", журналист информагентства "Эй-Би-Си" Ребекка Эрмитадж, телеведущий телеканала "Скай ньюс" Эндрю Болт, главный редактор газеты "Дейли Телеграф" Бэн Инглиш, вице-маршал авиации ВВС Роберт Дэнни, заместитель министра обороны (поставки военного оборудования) Энтони Фрэйзер, премьер штата Южная Австралия Питер Малинаускас, главный операционный и коммерческий директор, исполнительный вице-президент компании "Парамаунт Аустрэлиа энд Нью Зиланд" Джаррод Виллани и другие.
"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - добавили в министерстве.
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