Рейтинг@Mail.ru
Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795718116.html
Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор
Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор - РИА Новости, 16.06.2022
Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор
Генпрокурор РФ Игорь Краснов напомнил, что санкции Запада в отношении России введены без согласия ООН, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:32
2022-06-16T12:32
в мире
россия
санкт-петербург
оон
игорь краснов
санкции
санкции в отношении россии
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343173_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0f8a900c2e79b18dc5c16da07319c23f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов напомнил, что санкции Запада в отношении России введены без согласия ООН, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Об этом Краснов заявил в четверг во время встречи в Санкт-Петербурге с генеральным прокурором Египта Хамадой Эль-Сави, рассказывая о "непростой международной обстановке" вокруг России.Он "с сожалением отметил", что на Украине давно наблюдается распространение неонацизма, приведшее к многочисленным артобстрелам киевским режимом жилых кварталов Донбасса, пыткам и массовым убийствам русскоговорящих людей, их фактическому истреблению на протяжении восьми последних лет."России не оставили выбора, кроме как начать специальную военную операцию в целях защиты мирного населения. В ответ последовали санкции без согласия ООН, исключение нашей страны из международных организаций", - цитирует Краснова пресс-служба.Генпрокурор также подчеркнул, что представители Совета Европы и большинства входящих в него стран "взяли курс на агрессивную дерусификацию всех сфер общественной жизни, допуская проявление ксенофобии и расизма. Тем самым приблизили себя к политической несостоятельности".
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795688574.html
россия
санкт-петербург
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343173_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_e67e01c28b9de2d1e230a9256afffcce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкт-петербург, оон, игорь краснов, санкции, санкции в отношении россии, египет
12:32 16.06.2022
 
Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор

Генпрокурор Краснов заявил, что санкции Запада против России ввели без согласия ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов напомнил, что санкции Запада в отношении России введены без согласия ООН, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Об этом Краснов заявил в четверг во время встречи в Санкт-Петербурге с генеральным прокурором Египта Хамадой Эль-Сави, рассказывая о "непростой международной обстановке" вокруг России.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
11:34
Песков прокомментировал идею передачи замороженных российских активов Киеву
Он "с сожалением отметил", что на Украине давно наблюдается распространение неонацизма, приведшее к многочисленным артобстрелам киевским режимом жилых кварталов Донбасса, пыткам и массовым убийствам русскоговорящих людей, их фактическому истреблению на протяжении восьми последних лет.
"России не оставили выбора, кроме как начать специальную военную операцию в целях защиты мирного населения. В ответ последовали санкции без согласия ООН, исключение нашей страны из международных организаций", - цитирует Краснова пресс-служба.
Генпрокурор также подчеркнул, что представители Совета Европы и большинства входящих в него стран "взяли курс на агрессивную дерусификацию всех сфер общественной жизни, допуская проявление ксенофобии и расизма. Тем самым приблизили себя к политической несостоятельности".
 
В миреРоссияСанкт-ПетербургООНИгорь КрасновСанкцииСанкции в отношении РоссииЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала