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Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор

Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор - РИА Новости, 16.06.2022

Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор

Генпрокурор РФ Игорь Краснов напомнил, что санкции Запада в отношении России введены без согласия ООН, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:32

2022-06-16T12:32

2022-06-16T12:32

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санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов напомнил, что санкции Запада в отношении России введены без согласия ООН, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Об этом Краснов заявил в четверг во время встречи в Санкт-Петербурге с генеральным прокурором Египта Хамадой Эль-Сави, рассказывая о "непростой международной обстановке" вокруг России.Он "с сожалением отметил", что на Украине давно наблюдается распространение неонацизма, приведшее к многочисленным артобстрелам киевским режимом жилых кварталов Донбасса, пыткам и массовым убийствам русскоговорящих людей, их фактическому истреблению на протяжении восьми последних лет."России не оставили выбора, кроме как начать специальную военную операцию в целях защиты мирного населения. В ответ последовали санкции без согласия ООН, исключение нашей страны из международных организаций", - цитирует Краснова пресс-служба.Генпрокурор также подчеркнул, что представители Совета Европы и большинства входящих в него стран "взяли курс на агрессивную дерусификацию всех сфер общественной жизни, допуская проявление ксенофобии и расизма. Тем самым приблизили себя к политической несостоятельности".

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795688574.html

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Владимир Лаврентьев

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