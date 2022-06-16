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Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор
Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор - РИА Новости, 16.06.2022
Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор
Генпрокурор РФ Игорь Краснов напомнил, что санкции Запада в отношении России введены без согласия ООН, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:32
2022-06-16T12:32
2022-06-16T12:32
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санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов напомнил, что санкции Запада в отношении России введены без согласия ООН, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Об этом Краснов заявил в четверг во время встречи в Санкт-Петербурге с генеральным прокурором Египта Хамадой Эль-Сави, рассказывая о "непростой международной обстановке" вокруг России.Он "с сожалением отметил", что на Украине давно наблюдается распространение неонацизма, приведшее к многочисленным артобстрелам киевским режимом жилых кварталов Донбасса, пыткам и массовым убийствам русскоговорящих людей, их фактическому истреблению на протяжении восьми последних лет."России не оставили выбора, кроме как начать специальную военную операцию в целях защиты мирного населения. В ответ последовали санкции без согласия ООН, исключение нашей страны из международных организаций", - цитирует Краснова пресс-служба.Генпрокурор также подчеркнул, что представители Совета Европы и большинства входящих в него стран "взяли курс на агрессивную дерусификацию всех сфер общественной жизни, допуская проявление ксенофобии и расизма. Тем самым приблизили себя к политической несостоятельности".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкт-петербург, оон, игорь краснов, санкции, санкции в отношении россии, египет
Санкции против России ввели без согласия ООН, заявил генпрокурор
Генпрокурор Краснов заявил, что санкции Запада против России ввели без согласия ООН