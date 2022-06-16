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Россия на фоне санкций может сделать рывок в малом бизнесе, заявил Бречалов - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795705595.html
Россия на фоне санкций может сделать рывок в малом бизнесе, заявил Бречалов
Россия на фоне санкций может сделать рывок в малом бизнесе, заявил Бречалов - РИА Новости, 16.06.2022
Россия на фоне санкций может сделать рывок в малом бизнесе, заявил Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страна на фоне европейских санкций может сделать рывок... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:11
2022-06-16T12:18
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 16 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страна на фоне европейских санкций может сделать рывок в развитии малого и среднего бизнеса, и привел пример, как в регион из-за предоставленных льгот переехали более 3 тысяч российских компаний."В фокусе нашего внимания малый бизнес занимает одну из ключевых ролей. Это то самое направление, по которому наша страна может сделать рывок. Малый бизнес гибок, он быстрее меняет формат работы, проще адаптируется. Для МСП мы сервисная команда, которая помогает двигаться вперед. И в качестве примера: если в 2017 году размер налогов от малого бизнеса в бюджет Удмуртии составлял чуть более 2 миллиардов рублей, то по итогам 2021 года он вырос до 6,4", - сказал Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП".По его словам, Удмуртия является одним из передовых регионов по поддержке бизнеса. "Четыре года подряд республика входит в топ-3 регионов с наименьшим уровнем административного давления на бизнес. В ближайшее время регион преодолеет планку в 100 тысяч субъектов МСП и самозанятых. Каждый десятый совершеннолетний житель Удмуртии – предприниматель. Бизнес дает рабочие места каждому третьему жителю республики", - отметил глава региона.Бречалов рассказал, что для бизнеса, который сменит место регистрации на Удмуртию из других регионов, действуют льготные ставки по упрощенной системе налогообложения – 1% "доходы" и 5% "доходы минус расходы". "Недавно такие льготы продлили на три года. С 2020 года благодаря низким ставкам в Удмуртию переехали более 3 тысяч компаний и предпринимателей из других регионов России", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791132657.html
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санкт-петербург
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экономика, санкт-петербург, удмуртская республика (удмуртия)
12:11 16.06.2022 (обновлено: 12:18 16.06.2022)
 
Россия на фоне санкций может сделать рывок в малом бизнесе, заявил Бречалов

Глава Удмуртии Бречалов: Россия на фоне санкций может сделать рывок в малом бизнесе

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП" в рамках ПМЭФ-2022
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии Новая экономическая политика для МСП в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП" в рамках ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
УФА, 16 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страна на фоне европейских санкций может сделать рывок в развитии малого и среднего бизнеса, и привел пример, как в регион из-за предоставленных льгот переехали более 3 тысяч российских компаний.
"В фокусе нашего внимания малый бизнес занимает одну из ключевых ролей. Это то самое направление, по которому наша страна может сделать рывок. Малый бизнес гибок, он быстрее меняет формат работы, проще адаптируется. Для МСП мы сервисная команда, которая помогает двигаться вперед. И в качестве примера: если в 2017 году размер налогов от малого бизнеса в бюджет Удмуртии составлял чуть более 2 миллиардов рублей, то по итогам 2021 года он вырос до 6,4", - сказал Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП".
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По его словам, Удмуртия является одним из передовых регионов по поддержке бизнеса. "Четыре года подряд республика входит в топ-3 регионов с наименьшим уровнем административного давления на бизнес. В ближайшее время регион преодолеет планку в 100 тысяч субъектов МСП и самозанятых. Каждый десятый совершеннолетний житель Удмуртии – предприниматель. Бизнес дает рабочие места каждому третьему жителю республики", - отметил глава региона.
Бречалов рассказал, что для бизнеса, который сменит место регистрации на Удмуртию из других регионов, действуют льготные ставки по упрощенной системе налогообложения – 1% "доходы" и 5% "доходы минус расходы". "Недавно такие льготы продлили на три года. С 2020 года благодаря низким ставкам в Удмуртию переехали более 3 тысяч компаний и предпринимателей из других регионов России", - добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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