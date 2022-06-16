https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795705595.html

Россия на фоне санкций может сделать рывок в малом бизнесе, заявил Бречалов

Россия на фоне санкций может сделать рывок в малом бизнесе, заявил Бречалов - РИА Новости, 16.06.2022

Россия на фоне санкций может сделать рывок в малом бизнесе, заявил Бречалов

Глава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страна на фоне европейских санкций может сделать рывок... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:11

2022-06-16T12:11

2022-06-16T12:18

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 16 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страна на фоне европейских санкций может сделать рывок в развитии малого и среднего бизнеса, и привел пример, как в регион из-за предоставленных льгот переехали более 3 тысяч российских компаний."В фокусе нашего внимания малый бизнес занимает одну из ключевых ролей. Это то самое направление, по которому наша страна может сделать рывок. Малый бизнес гибок, он быстрее меняет формат работы, проще адаптируется. Для МСП мы сервисная команда, которая помогает двигаться вперед. И в качестве примера: если в 2017 году размер налогов от малого бизнеса в бюджет Удмуртии составлял чуть более 2 миллиардов рублей, то по итогам 2021 года он вырос до 6,4", - сказал Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП".По его словам, Удмуртия является одним из передовых регионов по поддержке бизнеса. "Четыре года подряд республика входит в топ-3 регионов с наименьшим уровнем административного давления на бизнес. В ближайшее время регион преодолеет планку в 100 тысяч субъектов МСП и самозанятых. Каждый десятый совершеннолетний житель Удмуртии – предприниматель. Бизнес дает рабочие места каждому третьему жителю республики", - отметил глава региона.Бречалов рассказал, что для бизнеса, который сменит место регистрации на Удмуртию из других регионов, действуют льготные ставки по упрощенной системе налогообложения – 1% "доходы" и 5% "доходы минус расходы". "Недавно такие льготы продлили на три года. С 2020 года благодаря низким ставкам в Удмуртию переехали более 3 тысяч компаний и предпринимателей из других регионов России", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791132657.html

https://ria.ru/20220615/chaykovskiy-1795470085.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, удмуртская республика (удмуртия)