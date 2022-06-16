https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795688574.html

Песков прокомментировал идею передачи замороженных российских активов Киеву

Песков прокомментировал идею передачи замороженных российских активов Киеву - РИА Новости, 16.06.2022

Песков прокомментировал идею передачи замороженных российских активов Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:34

2022-06-16T11:34

2022-06-16T11:34

владимир путин

джо байден

дмитрий кулеба

украина

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россия

мид украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников."США и европейские страны, Европейский союз говорят о том, что можно присвоить то, что им не принадлежит. Сделав это однажды, они потеряют доверие всех тех, кто имеет там собственность, потому что именно с того момента, если это произойдет, ни один инвестор в американскую или европейскую экономику, ни одна страна, которая имеет там свои авуары, не сможет спать спокойно, потому что они не будут знать, что в следующий момент придет в голову людям, сидящим в Вашингтоне или в Брюсселе", - сказал он.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792944559.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/evrosoyuz-1790542197.html

украина

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, джо байден, дмитрий кулеба, украина, сша, россия, мид украины, g7, в мире, санкции в отношении россии