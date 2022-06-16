https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795658784.html
В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков
В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков
Негативные последствия от санкций против России ощутили на себе сначала европейцы, а потом американцы, и негативные ощущения будут только расти, заявил в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:10
2022-06-16T10:10
2022-06-16T10:10
дмитрий песков
россия
сша
евросоюз
политика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Негативные последствия от санкций против России ощутили на себе сначала европейцы, а потом американцы, и негативные ощущения будут только расти, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Негативные последствия в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы уже хорошо ощущают на себе. И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти", - сказал он.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, сша, евросоюз, политика
В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков
Песков: последствия санкций против России ощутили сначала европейцы, потом американцы