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В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
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В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков
В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков
Негативные последствия от санкций против России ощутили на себе сначала европейцы, а потом американцы, и негативные ощущения будут только расти, заявил в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:10
2022-06-16T10:10
дмитрий песков
россия
сша
евросоюз
политика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Негативные последствия от санкций против России ощутили на себе сначала европейцы, а потом американцы, и негативные ощущения будут только расти, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Негативные последствия в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы уже хорошо ощущают на себе. И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти", - сказал он.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.
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дмитрий песков, россия, сша, евросоюз, политика
10:10 16.06.2022
 
В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков

Песков: последствия санкций против России ощутили сначала европейцы, потом американцы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Негативные последствия от санкций против России ощутили на себе сначала европейцы, а потом американцы, и негативные ощущения будут только расти, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Негативные последствия в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы уже хорошо ощущают на себе. И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти", - сказал он.
Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.
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