https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795658784.html

В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков

В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022

В Европе и США уже ощутили последствия санкций против России, заявил Песков

Негативные последствия от санкций против России ощутили на себе сначала европейцы, а потом американцы, и негативные ощущения будут только расти, заявил в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:10

2022-06-16T10:10

2022-06-16T10:10

дмитрий песков

россия

сша

евросоюз

политика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Негативные последствия от санкций против России ощутили на себе сначала европейцы, а потом американцы, и негативные ощущения будут только расти, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Негативные последствия в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы уже хорошо ощущают на себе. И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти", - сказал он.Год назад в Женеве прошел саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В настоящее время, как ранее заявил РИА Новости Песков, диалог как таковой между странами отсутствует. США ввели в отношении РФ несколько пакетов санкций.

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

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сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, сша, евросоюз, политика