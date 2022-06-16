https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795620034.html

Песков заявил, что попытки США задушить санкциями Россию не срабатывают

Песков заявил, что попытки США задушить санкциями Россию не срабатывают - РИА Новости, 16.06.2022

Песков заявил, что попытки США задушить санкциями Россию не срабатывают

Попытки США задушить Россию санкциями терпят крах это признают уже и международные эксперты, в том числе из Америки, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T00:50

2022-06-16T00:50

2022-06-16T01:48

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сша

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Попытки США задушить Россию санкциями терпят крах это признают уже и международные эксперты, в том числе из Америки, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.ГПосле начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия