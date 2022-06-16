Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что попытки США задушить санкциями Россию не срабатывают - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795620034.html
Песков заявил, что попытки США задушить санкциями Россию не срабатывают
Песков заявил, что попытки США задушить санкциями Россию не срабатывают - РИА Новости, 16.06.2022
Песков заявил, что попытки США задушить санкциями Россию не срабатывают
Попытки США задушить Россию санкциями терпят крах это признают уже и международные эксперты, в том числе из Америки, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T00:50
2022-06-16T01:48
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736027153_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a49f9f72799a205ab37818fa9111656c.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Попытки США задушить Россию санкциями терпят крах это признают уже и международные эксперты, в том числе из Америки, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.ГПосле начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572676138_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_2eef8b50d580c54a4ef563edc21de91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
00:50 16.06.2022 (обновлено: 01:48 16.06.2022)
 
Песков заявил, что попытки США задушить санкциями Россию не срабатывают

Пресс-секретарь президента Песков назвал попытки США задушить Россию санкциями бесплодными

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Попытки США задушить Россию санкциями терпят крах это признают уже и международные эксперты, в том числе из Америки, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь даже можно… прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается", - сказал он.
ГПосле начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Люди делают покупки в супермаркете в Вашингтоне, округ Колумбия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 08:00
"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливает
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала