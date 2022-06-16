00:50 16.06.2022 (обновлено: 01:48 16.06.2022)
Песков заявил, что попытки США задушить санкциями Россию не срабатывают
Пресс-секретарь президента Песков назвал попытки США задушить Россию санкциями бесплодными
Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Попытки США задушить Россию санкциями терпят крах это признают уже и международные эксперты, в том числе из Америки, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь даже можно… прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается", - сказал он.
ГПосле начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.