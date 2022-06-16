10:35 16.06.2022 (обновлено: 11:09 16.06.2022)
Глава Минобороны Германии назвала сроки передачи Украине трех РСЗО
Глава Минобороны Германии Ламбрехт сообщила о передаче Украине трех РСЗО в июле-августе
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Кристин Ламбрехт
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Германия поставит обещанные Украине три реактивные системы залпового огня Mars 2 в июле или августе после того, как украинские войска пройдут обучение, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
Ранее Ламбрехт сообщила, что ФРГ вместе с США и Великобританией передаст Украине три реактивные системы залпового огня Mars 2 и несколько сотен ракет к ним, а также возьмет на себя обучение персонала и поставку запчастей.
"Обучение использованию этих РСЗО может начаться в конце июня, значит, они могут быть переданы в конце июля или в начале августа", - приводит агентство Рейтер слова Ламбрехт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.