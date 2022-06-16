https://ria.ru/20220616/rosturizm-1795858623.html

Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров

Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров - РИА Новости, 16.06.2022

Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров

Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров, нужно заняться этим вопросом в кабмине, заявила журналистам глава ведомства Зарина... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:21

2022-06-16T18:21

2022-06-16T18:21

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

россия

санкт-петербург

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795862214_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_a854c9e30c8acb863cfb54b2eccc72ff.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров, нужно заняться этим вопросом в кабмине, заявила журналистам глава ведомства Зарина Довузова в кулуарах ПМЭФ."Мы как ведомство со своей стороны основную часть работы провели, мы видим целесообразность", — сказала Догузова, добавив, что вопрос требует консультаций с финансово-экономическим блоком правительства.Президент России в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В документе, инициированном правительством России, в том числе содержится предложенная Ростуризмом мера по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. В частности, закон вводит нулевую ставку НДС на услуги в гостиницах и иных средствах размещения.Ведомство считает целесообразным распространить эту меру и на операторов как часть общей экосистемы туризма и инициировал работу в этом направлении.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/keshbek-1795784603.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, россия, санкт-петербург, федеральное агентство по туризму (ростуризм), пмэф