https://ria.ru/20220616/rosturizm-1795858623.html
Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров
Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров - РИА Новости, 16.06.2022
Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров
Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров, нужно заняться этим вопросом в кабмине, заявила журналистам глава ведомства Зарина... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:21
2022-06-16T18:21
2022-06-16T18:21
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров, нужно заняться этим вопросом в кабмине, заявила журналистам глава ведомства Зарина Довузова в кулуарах ПМЭФ."Мы как ведомство со своей стороны основную часть работы провели, мы видим целесообразность", — сказала Догузова, добавив, что вопрос требует консультаций с финансово-экономическим блоком правительства.Президент России в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В документе, инициированном правительством России, в том числе содержится предложенная Ростуризмом мера по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. В частности, закон вводит нулевую ставку НДС на услуги в гостиницах и иных средствах размещения.Ведомство считает целесообразным распространить эту меру и на операторов как часть общей экосистемы туризма и инициировал работу в этом направлении.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, россия, санкт-петербург, федеральное агентство по туризму (ростуризм), пмэф
Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров
Догузова заявила, что Ростуризм провел основные работы по обнулению НДС для туроператоров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров, нужно заняться этим вопросом в кабмине, заявила журналистам глава ведомства Зарина Довузова в кулуарах ПМЭФ.
"Мы как ведомство со своей стороны основную часть работы провели, мы видим целесообразность", — сказала Догузова, добавив, что вопрос требует консультаций с финансово-экономическим блоком правительства.
Президент России в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В документе, инициированном правительством России, в том числе содержится предложенная Ростуризмом мера по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. В частности, закон вводит нулевую ставку НДС на услуги в гостиницах и иных средствах размещения.
Ведомство считает целесообразным распространить эту меру и на операторов как часть общей экосистемы туризма и инициировал работу в этом направлении.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.