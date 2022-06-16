Рейтинг@Mail.ru
Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220616/rosturizm-1795858623.html
Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров
Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров - РИА Новости, 16.06.2022
Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров
Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров, нужно заняться этим вопросом в кабмине, заявила журналистам глава ведомства Зарина... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:21
2022-06-16T18:21
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
россия
санкт-петербург
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795862214_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_a854c9e30c8acb863cfb54b2eccc72ff.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров, нужно заняться этим вопросом в кабмине, заявила журналистам глава ведомства Зарина Довузова в кулуарах ПМЭФ."Мы как ведомство со своей стороны основную часть работы провели, мы видим целесообразность", — сказала Догузова, добавив, что вопрос требует консультаций с финансово-экономическим блоком правительства.Президент России в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В документе, инициированном правительством России, в том числе содержится предложенная Ростуризмом мера по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. В частности, закон вводит нулевую ставку НДС на услуги в гостиницах и иных средствах размещения.Ведомство считает целесообразным распространить эту меру и на операторов как часть общей экосистемы туризма и инициировал работу в этом направлении.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/keshbek-1795784603.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795862214_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2525d78d5c9ecb0095559f7557a8a7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, россия, санкт-петербург, федеральное агентство по туризму (ростуризм), пмэф
18:21 16.06.2022
 
Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров

Догузова заявила, что Ростуризм провел основные работы по обнулению НДС для туроператоров

© Фото : пресс-служба РостуризмаРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : пресс-служба Ростуризма
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм провел основную часть работы по обнулению НДС для туроператоров, нужно заняться этим вопросом в кабмине, заявила журналистам глава ведомства Зарина Довузова в кулуарах ПМЭФ.
"Мы как ведомство со своей стороны основную часть работы провели, мы видим целесообразность", — сказала Догузова, добавив, что вопрос требует консультаций с финансово-экономическим блоком правительства.
Президент России в конце марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). В документе, инициированном правительством России, в том числе содержится предложенная Ростуризмом мера по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. В частности, закон вводит нулевую ставку НДС на услуги в гостиницах и иных средствах размещения.
Ведомство считает целесообразным распространить эту меру и на операторов как часть общей экосистемы туризма и инициировал работу в этом направлении.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Долина Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 15:05Петербургский международный экономический форум — 2022
Ростуризм назвал сроки начала продаж в рамках осеннего этапа кешбэка
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыРоссияСанкт-ПетербургФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала