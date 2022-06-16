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В США назвали "секретное оружие" России в спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.06.2022
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В США назвали "секретное оружие" России в спецоперации на Украине
В США назвали "секретное оружие" России в спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.06.2022
В США назвали "секретное оружие" России в спецоперации на Украине
Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", разработанные на "Уралвагонзаводе", — это секретное оружие России на поле брани. Об этом пишет американский... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:28
2022-06-16T23:58
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
т-90
бмпт "терминатор"
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", разработанные на "Уралвагонзаводе", — это секретное оружие России на поле брани. Об этом пишет американский офицер Брент Иствуд в колонке для 19FortyFive.Как отметил специалист, БМПТ буквально "следуют по пятам" за Т-72 и Т-90, чтобы улучшить тактику ведения маневренных боевых действий бронетанковыми войсками."Терминатор" сковывает пехоту противника беглым массированным огнем и подавляет солдат, оснащенных переносными противотанковыми установками. Пока БМПТ стягивает на себя живую силу, танки могут продвигаться вперед и прорывать вражеские оборонительные рубежи, говорится в статье.Иствуд уточнил, что машина оснащена новейшими средствами защиты третьего поколения "Реликт" и броней, которую можно увидеть на современных российских танках. По словам офицера, вооружение "Терминатора" впечатляет: на нем установлены две 30-миллиметровые пушки 2А42, способные осуществить десять выстрелов в секунду и придающие ему интересный внешний вид. Кроме того, в арсенале БМПТ есть управляемые ракеты "Атака" и минометы, уточнил эксперт.В мае информированный источник сообщил РИА Новости, что российская армия начала применять на Украине боевые машины поддержки танков "Терминатор", которые совместно с танковыми взводами участвуют в огневом поражении позиций ВСУ, бронетехники и расчетов ПТРК. По словам собеседника агентства, участие современных БМПТ в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения боевых машин и определить их место в бронетанковых группах.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html
https://ria.ru/20220610/ukraina-1794581401.html
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украина
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, т-72 "урал", т-90, бмпт "терминатор"
16:28 16.06.2022 (обновлено: 23:58 16.06.2022)
 
В США назвали "секретное оружие" России в спецоперации на Украине

Офицер армии США назвал "Терминатор" секретным оружием России в спецоперации на Украине

© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкБоевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство
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Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", разработанные на "Уралвагонзаводе", — это секретное оружие России на поле брани. Об этом пишет американский офицер Брент Иствуд в колонке для 19FortyFive.
Как отметил специалист, БМПТ буквально "следуют по пятам" за Т-72 и Т-90, чтобы улучшить тактику ведения маневренных боевых действий бронетанковыми войсками.
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В США заявили о неизбежном поражении Украины
"Терминатор" сковывает пехоту противника беглым массированным огнем и подавляет солдат, оснащенных переносными противотанковыми установками. Пока БМПТ стягивает на себя живую силу, танки могут продвигаться вперед и прорывать вражеские оборонительные рубежи, говорится в статье.
Иствуд уточнил, что машина оснащена новейшими средствами защиты третьего поколения "Реликт" и броней, которую можно увидеть на современных российских танках. По словам офицера, вооружение "Терминатора" впечатляет: на нем установлены две 30-миллиметровые пушки 2А42, способные осуществить десять выстрелов в секунду и придающие ему интересный внешний вид. Кроме того, в арсенале БМПТ есть управляемые ракеты "Атака" и минометы, уточнил эксперт.
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10 июня, 15:21
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В мае информированный источник сообщил РИА Новости, что российская армия начала применять на Украине боевые машины поддержки танков "Терминатор", которые совместно с танковыми взводами участвуют в огневом поражении позиций ВСУ, бронетехники и расчетов ПТРК. По словам собеседника агентства, участие современных БМПТ в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения боевых машин и определить их место в бронетанковых группах.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.
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БезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныТ-72 "Урал"Т-90БМПТ "Терминатор"
 
 
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