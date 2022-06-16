Рейтинг@Mail.ru
Для России наступает время укрепления суверенитета, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/rossiya-1795804180.html
Для России наступает время укрепления суверенитета, заявил Белоусов
Для России наступает время укрепления суверенитета, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.06.2022
Для России наступает время укрепления суверенитета, заявил Белоусов
Для России в условиях "жизни без правил" наступает время выстраивания и укрепления суверенитета, считает вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:38
2022-06-16T15:38
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
россия
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795763404_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_1a50645816b06bb6714c333668c36b4e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Для России в условиях "жизни без правил" наступает время выстраивания и укрепления суверенитета, считает вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Сегодня наступает время сосредоточения и время переосмысления и выстраивания коммуникаций с нашими стратегическими партнерами. (Наступает) время выстраивания, укрепления суверенитета", - сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Россия - одна из стран мира, которая сохранила суверенитет и способность реализовывать свои национальные цели и национальные интересы, проводить политику в соответствии со своими национальными интересами, что не исключает взаимодействия с другими странами", - добавил вице-премьер. При этом, по оценке Белоусова, следует "переосмыслить ресурсы суверенитета" в новых условиях, которые он охарактеризовал как "жизнь без правил"."Самый болезненный удар, который нанесли санкции по всем странам без исключения, это то, что они показали, что никаких правил не существует", - отметил Белоусов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html
https://ria.ru/20220615/chemezov-1795336400.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795763404_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_41b62b5220736e1a1c021592f4d755ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, россия, андрей белоусов
15:38 16.06.2022
 
Для России наступает время укрепления суверенитета, заявил Белоусов

Вице-премьер Белоусов: для России наступает время выстраивания и укрепления суверенитета

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на ПМЭФ-2022
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Для России в условиях "жизни без правил" наступает время выстраивания и укрепления суверенитета, считает вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Сегодня наступает время сосредоточения и время переосмысления и выстраивания коммуникаций с нашими стратегическими партнерами. (Наступает) время выстраивания, укрепления суверенитета", - сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:41
Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин
"Россия - одна из стран мира, которая сохранила суверенитет и способность реализовывать свои национальные цели и национальные интересы, проводить политику в соответствии со своими национальными интересами, что не исключает взаимодействия с другими странами", - добавил вице-премьер. При этом, по оценке Белоусова, следует "переосмыслить ресурсы суверенитета" в новых условиях, которые он охарактеризовал как "жизнь без правил".
"Самый болезненный удар, который нанесли санкции по всем странам без исключения, это то, что они показали, что никаких правил не существует", - отметил Белоусов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 00:48
Глава "Ростеха" обвинил Запад в предательстве России
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)ЭкономикаРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала