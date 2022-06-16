https://ria.ru/20220616/rossiya-1795804180.html

Для России наступает время укрепления суверенитета, заявил Белоусов

Для России наступает время укрепления суверенитета, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.06.2022

Для России наступает время укрепления суверенитета, заявил Белоусов

Для России в условиях "жизни без правил" наступает время выстраивания и укрепления суверенитета, считает вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:38

2022-06-16T15:38

2022-06-16T15:38

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

россия

андрей белоусов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Для России в условиях "жизни без правил" наступает время выстраивания и укрепления суверенитета, считает вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Сегодня наступает время сосредоточения и время переосмысления и выстраивания коммуникаций с нашими стратегическими партнерами. (Наступает) время выстраивания, укрепления суверенитета", - сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Россия - одна из стран мира, которая сохранила суверенитет и способность реализовывать свои национальные цели и национальные интересы, проводить политику в соответствии со своими национальными интересами, что не исключает взаимодействия с другими странами", - добавил вице-премьер. При этом, по оценке Белоусова, следует "переосмыслить ресурсы суверенитета" в новых условиях, которые он охарактеризовал как "жизнь без правил"."Самый болезненный удар, который нанесли санкции по всем странам без исключения, это то, что они показали, что никаких правил не существует", - отметил Белоусов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика, россия, андрей белоусов