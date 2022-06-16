https://ria.ru/20220616/rossiya-1795690056.html

МВД: граждане Украины и Донбасса могут остаться в России после 17 августа

МВД: граждане Украины и Донбасса могут остаться в России после 17 августа - РИА Новости, 16.06.2022

МВД: граждане Украины и Донбасса могут остаться в России после 17 августа

Граждане Украины, Донецкой и Луганской республик смогут находиться в России без разрешительных документов и после 17 августа, сообщила официальный представитель РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:37

2022-06-16T11:37

2022-06-16T12:54

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Граждане Украины, Донецкой и Луганской республик смогут находиться в России без разрешительных документов и после 17 августа, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Таким образом она уточнила сообщение ведомства о том, что гражданам некоторых стран, которые не смогли выехать из России из-за ковидных ограничений, необходимо легализовать свой правовой статус. В противном случае им предписано покинуть страну.Представитель ведомства подчеркнула, что и после этой даты их не будут привлекать к ответственности за нарушение режима пребывания и ведения трудовой деятельности на территории России, а также депортировать.Как уточнила Волк, власти рекомендуют гражданам этих государств, в том числе без документов или с истекшим сроком действия, обращаться в территориальные органы МВД для продления срока временного пребывания, получения статуса беженца или временного убежища, оформления разрешения на проживание в России либо вступления в гражданство.

https://ria.ru/20220603/pasport-1792971069.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии