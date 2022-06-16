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МВД: граждане Украины и Донбасса могут остаться в России после 17 августа - РИА Новости, 16.06.2022
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МВД: граждане Украины и Донбасса могут остаться в России после 17 августа
МВД: граждане Украины и Донбасса могут остаться в России после 17 августа - РИА Новости, 16.06.2022
МВД: граждане Украины и Донбасса могут остаться в России после 17 августа
Граждане Украины, Донецкой и Луганской республик смогут находиться в России без разрешительных документов и после 17 августа, сообщила официальный представитель РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:37
2022-06-16T12:54
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Граждане Украины, Донецкой и Луганской республик смогут находиться в России без разрешительных документов и после 17 августа, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Таким образом она уточнила сообщение ведомства о том, что гражданам некоторых стран, которые не смогли выехать из России из-за ковидных ограничений, необходимо легализовать свой правовой статус. В противном случае им предписано покинуть страну.Представитель ведомства подчеркнула, что и после этой даты их не будут привлекать к ответственности за нарушение режима пребывания и ведения трудовой деятельности на территории России, а также депортировать.Как уточнила Волк, власти рекомендуют гражданам этих государств, в том числе без документов или с истекшим сроком действия, обращаться в территориальные органы МВД для продления срока временного пребывания, получения статуса беженца или временного убежища, оформления разрешения на проживание в России либо вступления в гражданство.
https://ria.ru/20220603/pasport-1792971069.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
11:37 16.06.2022 (обновлено: 12:54 16.06.2022)
 
МВД: граждане Украины и Донбасса могут остаться в России после 17 августа

МВД заверило, что высылка гражданам Украины, ДНР и ЛНР после 17 августа не грозит

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Граждане Украины, Донецкой и Луганской республик смогут находиться в России без разрешительных документов и после 17 августа, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Таким образом она уточнила сообщение ведомства о том, что гражданам некоторых стран, которые не смогли выехать из России из-за ковидных ограничений, необходимо легализовать свой правовой статус. В противном случае им предписано покинуть страну.

"МВД сообщает, что ранее опубликованная информация "О снятии введенных Российской Федерацией ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами" была неверно истолкована рядом СМИ в части, касающейся необходимости гражданам Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики покинуть территорию Российской Федерации до 17 августа 2022 года", — сказала Волк.

Представитель ведомства подчеркнула, что и после этой даты их не будут привлекать к ответственности за нарушение режима пребывания и ведения трудовой деятельности на территории России, а также депортировать.
Как уточнила Волк, власти рекомендуют гражданам этих государств, в том числе без документов или с истекшим сроком действия, обращаться в территориальные органы МВД для продления срока временного пребывания, получения статуса беженца или временного убежища, оформления разрешения на проживание в России либо вступления в гражданство.
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