https://ria.ru/20220616/rossiya-1795669164.html

Россия больше не будет общаться с США по-старому, заявил Песков

Россия больше не будет общаться с США по-старому, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022

Россия больше не будет общаться с США по-старому, заявил Песков

Общения между РФ и США по-старому уже не будет, теперь Москва будет вести с ними диалог жестко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:41

2022-06-16T10:41

2022-06-16T10:41

россия

сша

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Общения между РФ и США по-старому уже не будет, теперь Москва будет вести с ними диалог жестко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко", - сказал Песков.В четверг исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошёл 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, дмитрий песков