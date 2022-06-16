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Россия больше не будет общаться с США по-старому, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
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Россия больше не будет общаться с США по-старому, заявил Песков
Россия больше не будет общаться с США по-старому, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Россия больше не будет общаться с США по-старому, заявил Песков
Общения между РФ и США по-старому уже не будет, теперь Москва будет вести с ними диалог жестко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:41
2022-06-16T10:41
россия
сша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Общения между РФ и США по-старому уже не будет, теперь Москва будет вести с ними диалог жестко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко", - сказал Песков.В четверг исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошёл 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
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россия, сша, в мире, дмитрий песков
10:41 16.06.2022
 
Россия больше не будет общаться с США по-старому, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: теперь Россия будет вести диалог с США жестко

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Общения между РФ и США по-старому уже не будет, теперь Москва будет вести с ними диалог жестко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко", - сказал Песков.
В четверг исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошёл 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
08:00
Америка кричит, Путин и Си слушают друг друга
 
РоссияСШАВ миреДмитрий Песков
 
 
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