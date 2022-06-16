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Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС - РИА Новости, 16.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220616/rosatom-1795768552.html
Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС
Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС - РИА Новости, 16.06.2022
Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС
Власти Тверской области и Госкорпорация "Росатом" в четверг на ПМЭФ подписали протокол о дальнейших мероприятиях по комплексному социально-экономическому и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:32
2022-06-16T14:32
тверская область
игорь руденя
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
петербургский международный экономический форум (фонд)
тверская область
пмэф
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ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Власти Тверской области и Госкорпорация "Росатом" в четверг на ПМЭФ подписали протокол о дальнейших мероприятиях по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа, где расположена Калининская АЭС, сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Как отмечает пресс-служба, протокол продолжает многолетнее сотрудничество правительства Тверской области с Госкорпорацией "Росатом". В прошлом году на площадке ПМЭФ стороны заключили соглашение, направленное на комплексное развитие Удомельского округа.Подписанный протокол предполагает проведение ремонта улично-дорожной сети в Удомельском городском округе, благоустройство территории, развитие сети библиотек и открытых спортивных площадок, проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждений профессионального образования и культуры, а также социальную поддержку ряда категорий граждан.В 2022 году на эти цели предусмотрено свыше 202 миллионов рублей.
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игорь руденя, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петербургский международный экономический форум (фонд), тверская область, пмэф
14:32 16.06.2022
 

Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС

© Фото : Правительство Тверской области Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС
Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Власти Тверской области и Госкорпорация "Росатом" в четверг на ПМЭФ подписали протокол о дальнейших мероприятиях по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа, где расположена Калининская АЭС, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Как отмечает пресс-служба, протокол продолжает многолетнее сотрудничество правительства Тверской области с Госкорпорацией "Росатом". В прошлом году на площадке ПМЭФ стороны заключили соглашение, направленное на комплексное развитие Удомельского округа.
Подписанный протокол предполагает проведение ремонта улично-дорожной сети в Удомельском городском округе, благоустройство территории, развитие сети библиотек и открытых спортивных площадок, проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждений профессионального образования и культуры, а также социальную поддержку ряда категорий граждан.
В 2022 году на эти цели предусмотрено свыше 202 миллионов рублей.
Стенд Тверской области на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:34Тверская область
Тверская область рассчитывает получить дополнительных партнеров на ПМЭФ
 
Тверская областьИгорь РуденяАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Петербургский международный экономический форум (фонд)Тверская областьПМЭФ
 
 
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