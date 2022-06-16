https://ria.ru/20220616/rosatom-1795768552.html

Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС

Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС - РИА Новости, 16.06.2022

Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС

Власти Тверской области и Госкорпорация "Росатом" в четверг на ПМЭФ подписали протокол о дальнейших мероприятиях по комплексному социально-экономическому и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:32

2022-06-16T14:32

2022-06-16T14:32

тверская область

игорь руденя

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

петербургский международный экономический форум (фонд)

тверская область

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795769680_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_1e66b12949ffedd9c5c09a776136b203.jpg

ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Власти Тверской области и Госкорпорация "Росатом" в четверг на ПМЭФ подписали протокол о дальнейших мероприятиях по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа, где расположена Калининская АЭС, сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Как отмечает пресс-служба, протокол продолжает многолетнее сотрудничество правительства Тверской области с Госкорпорацией "Росатом". В прошлом году на площадке ПМЭФ стороны заключили соглашение, направленное на комплексное развитие Удомельского округа.Подписанный протокол предполагает проведение ремонта улично-дорожной сети в Удомельском городском округе, благоустройство территории, развитие сети библиотек и открытых спортивных площадок, проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждений профессионального образования и культуры, а также социальную поддержку ряда категорий граждан.В 2022 году на эти цели предусмотрено свыше 202 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220616/partnery-1795719135.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петербургский международный экономический форум (фонд), тверская область, пмэф