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Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС
Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС - РИА Новости, 16.06.2022
Тверская область и Росатом будут развивать территорию возле Калининской АЭС
Власти Тверской области и Госкорпорация "Росатом" в четверг на ПМЭФ подписали протокол о дальнейших мероприятиях по комплексному социально-экономическому и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:32
2022-06-16T14:32
2022-06-16T14:32
тверская область
игорь руденя
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
петербургский международный экономический форум (фонд)
тверская область
пмэф
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ТВЕРЬ, 16 июн - РИА Новости. Власти Тверской области и Госкорпорация "Росатом" в четверг на ПМЭФ подписали протокол о дальнейших мероприятиях по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа, где расположена Калининская АЭС, сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Как отмечает пресс-служба, протокол продолжает многолетнее сотрудничество правительства Тверской области с Госкорпорацией "Росатом". В прошлом году на площадке ПМЭФ стороны заключили соглашение, направленное на комплексное развитие Удомельского округа.Подписанный протокол предполагает проведение ремонта улично-дорожной сети в Удомельском городском округе, благоустройство территории, развитие сети библиотек и открытых спортивных площадок, проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждений профессионального образования и культуры, а также социальную поддержку ряда категорий граждан.В 2022 году на эти цели предусмотрено свыше 202 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", петербургский международный экономический форум (фонд), тверская область, пмэф