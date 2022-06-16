https://ria.ru/20220616/retsessiya-1795624569.html
В "Эксперт РА" заявили, что глобальная рецессия гарантирована
В "Эксперт РА" заявили, что глобальная рецессия гарантирована - РИА Новости, 16.06.2022
В "Эксперт РА" заявили, что глобальная рецессия гарантирована
Глобальная рецессия или крайне низкий экономический рост в ближайшие кварталы гарантированы, при этом долговой кризис маловероятен из-за того, что наблюдающаяся РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T03:34
2022-06-16T03:34
2022-06-16T03:34
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глобальная рецессия или крайне низкий экономический рост в ближайшие кварталы гарантированы, при этом долговой кризис маловероятен из-за того, что наблюдающаяся сейчас высокая инфляция обесценивает госдолг, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.Табах считает, что мировая рецессия может привести к обвалу цен на российский экспорт, что сейчас является основным риском ухудшения ситуации в экономике."Однако пока более вероятным выглядит сильно меньшее снижение ВВП в первую очередь за счет "чистого экспорта" – уже полгода бурный рост цен и вызванный неэкономическими причинами резкий спад импорта – и госрасходов. При этом на потреблении граждан это скажется не слишком сильно – ВВП показатель, ориентированный на крупные компании и государство", - уточнил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795604808.html
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795620034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, в мире
В "Эксперт РА" заявили, что глобальная рецессия гарантирована
Главный экономист "Эксперт РА" Табах заявил, что глобальная рецессия гарантирована
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глобальная рецессия или крайне низкий экономический рост в ближайшие кварталы гарантированы, при этом долговой кризис маловероятен из-за того, что наблюдающаяся сейчас высокая инфляция обесценивает госдолг, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
"Рецессия или, как минимум, очень низкий рост в ближайшие кварталы практически гарантированы. Долговой кризис маловероятен именно потому, что госдолг хоть и высокий, но длинный и по очень низким ставкам – высокая инфляция его обесценивает, а уровень корпоративного и банковского долга в последние годы снижался", - прокомментировал он вопрос вероятности глобальных рецессии и долгового кризиса в кулуарах ПМЭФ.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России
по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ
: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.
Минэкономразвития
РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин
: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.
Табах считает, что мировая рецессия может привести к обвалу цен на российский экспорт, что сейчас является основным риском ухудшения ситуации в экономике.
"Однако пока более вероятным выглядит сильно меньшее снижение ВВП в первую очередь за счет "чистого экспорта" – уже полгода бурный рост цен и вызванный неэкономическими причинами резкий спад импорта – и госрасходов. При этом на потреблении граждан это скажется не слишком сильно – ВВП показатель, ориентированный на крупные компании и государство", - уточнил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.