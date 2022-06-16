https://ria.ru/20220616/rets-1795811862.html

РЭЦ и Росстандарт будут совместно развивать бренд "Сделано в России"

РЭЦ и Росстандарт будут совместно развивать бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 16.06.2022

РЭЦ и Росстандарт будут совместно развивать бренд "Сделано в России"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) договорились о сотрудничестве в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:01

2022-06-16T16:01

2022-06-16T16:01

пмэф-2022

российский экспортный центр (рэц)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

сделано в россии

россия

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) договорились о сотрудничестве в рамках программы "Сделано в России", соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2022 16 июня подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Росстандарта Антон Шалаев.В частности, РЭЦ и Росстандарт будут работать над упрощением процедур сертификации, в том числе в рамках системы добровольной сертификации "Сделано в России"."Вопросы сертификации для нас сейчас крайне важны. Мы перезапускаем программу "Сделано в России", стремимся ее масштабировать и объединить под одним брендом всех российских производителей качественной, надежной продукции. Условие участия в этой программе - наличие обязательной и добровольной сертификации продукции, которые подтверждают, что продукция не только качественна и безопасна, но имеет ряд преимущественных характеристик, например, по органичности или энергоэффективности", - сказала Никишина.По ее словам, "именно поэтому нам важно развивать сотрудничество с профильными компетентными организациями, такими как Росстандарт и Росаккредитация, которые помогут нам выработать правильные пути совершенствования технической части программы "Сделано в России" и обеспечить системный обмен необходимыми данными".Сотрудничество РЭЦ и Росстандарта будет направлено на создание благоприятных для развития экспорта условий, повышение конкурентоспособности и узнаваемости российской продукции на внешних рынках.

https://ria.ru/20220616/rets-1795628945.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), сделано в россии, россия, пмэф