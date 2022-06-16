РЭЦ и Росстандарт будут совместно развивать бренд "Сделано в России"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на подписании соглашения о продвижении национального бренда "Сделано в России" в рамках XXV ПМЭФ - 2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) договорились о сотрудничестве в рамках программы "Сделано в России", соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2022 16 июня подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и глава Росстандарта Антон Шалаев.
В частности, РЭЦ и Росстандарт будут работать над упрощением процедур сертификации, в том числе в рамках системы добровольной сертификации "Сделано в России".
"Вопросы сертификации для нас сейчас крайне важны. Мы перезапускаем программу "Сделано в России", стремимся ее масштабировать и объединить под одним брендом всех российских производителей качественной, надежной продукции. Условие участия в этой программе - наличие обязательной и добровольной сертификации продукции, которые подтверждают, что продукция не только качественна и безопасна, но имеет ряд преимущественных характеристик, например, по органичности или энергоэффективности", - сказала Никишина.
По ее словам, "именно поэтому нам важно развивать сотрудничество с профильными компетентными организациями, такими как Росстандарт и Росаккредитация, которые помогут нам выработать правильные пути совершенствования технической части программы "Сделано в России" и обеспечить системный обмен необходимыми данными".
"Росстандарт и Российский экспортный центр давно и плодотворно сотрудничают. Мы рады принять участие в таком амбициозном проекте, как программа "Сделано в России", и уверены, что новый вектор нашего сотрудничества принесет реальную пользу российским производителям", - отметил в свою очередь Шалаев.
Сотрудничество РЭЦ и Росстандарта будет направлено на создание благоприятных для развития экспорта условий, повышение конкурентоспособности и узнаваемости российской продукции на внешних рынках.