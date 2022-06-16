https://ria.ru/20220616/restoran-1795737718.html

В сети "Еда и точка" сообщили, что преемник McDonald's связался с ними

В сети "Еда и точка" сообщили, что преемник McDonald's связался с ними - РИА Новости, 16.06.2022

В сети "Еда и точка" сообщили, что преемник McDonald's связался с ними

Представители сети-преемника McDonald's в России "Вкусно - и точка" связались с руководством сети точек быстрого питания "Еда и точка" во Владивостоке, которое... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:11

2022-06-16T13:11

2022-06-16T13:11

mcdonald's corporation

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Представители сети-преемника McDonald's в России "Вкусно - и точка" связались с руководством сети точек быстрого питания "Еда и точка" во Владивостоке, которое хочет добиться смены названия нового российского бренда, сообщил РИА Новости директор приморской компании Сергей Понкратов.Ранее Понкратов заявил РИА Новости о намерении в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия бренда "Вкусно - и точка" из-за сходства в названии с его сетью. По его словам, "Еда и точка" насчитывает 20 филиалов, узнаваема во Владивостоке, работает под этой торговой маркой с 2018 года, товарный знак зарегистрирован. Понкратов также отмечал, что он не планирует выдвигать требования финансового характера."Сегодня позвонили представители. Пока мы просто познакомились. Мы объяснили, что хотим и как хотим. Я объяснил, что это вопрос человечности, сказал, что можно сесть и поговорить, чтобы понять, что случилось и как быть. Мы готовы к диалогу. Денег мы не просим, и таких требований у нас не будет", - отметил Понкратов.Он отметил, что представители "Вкусно - и точка" объяснили свою позицию, заявив, что с их стороны нарушений не было. Понкратов добавил, что пока конкретной договорённости о встрече или следующем диалоге нет.РИА Новости пока не располагает комментарием представителей сети "Вкусно - и точка" по поводу данной ситуации.Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне специальной военной операции на Украине. В мае стало известно, что сеть фастфуда продает свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.Первые 15 ресторанов российской сети-преемника McDonald's "Вкусно - и точка" открылись 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.

https://ria.ru/20220615/mcdonalds-1795439997.html

https://ria.ru/20220612/ekonomika-1794888297.html

россия

владивосток

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

mcdonald's corporation, россия, владивосток