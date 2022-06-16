Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" рассказали о работе российских систем РЭБ в рамках спецоперации - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/reb-1795623552.html
В "Ростехе" рассказали о работе российских систем РЭБ в рамках спецоперации
В "Ростехе" рассказали о работе российских систем РЭБ в рамках спецоперации - РИА Новости, 16.06.2022
В "Ростехе" рассказали о работе российских систем РЭБ в рамках спецоперации
Российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации оставили украинские войска без "глаз" и "ушей", сообщили в госкорпорации... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T03:05
2022-06-16T03:08
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/49/1531664957_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7ded663b87502f12836248c33ce48c50.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации оставили украинские войска без "глаз" и "ушей", сообщили в госкорпорации "Ростех".В корпорации также отметили, что высокую эффективность демонстрируют разработанные предприятиями "Ростеха" носимые противодронные ружья. Они позволяют подавлять малые беспилотники и коптеры, которые противник активно использует для разведки.Как сообщил в конце мая РИА Новости информированный источник, российские комплексы РЭБ, в частности, подавили над Черным морем натовский стратегический беспилотник, который приблизился к берегам Крыма и пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/bespilotnik-1794472797.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/49/1531664957_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_838fd048924f27b0e04d6df3fe200f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, безопасность, в мире, россия
03:05 16.06.2022 (обновлено: 03:08 16.06.2022)
 
В "Ростехе" рассказали о работе российских систем РЭБ в рамках спецоперации

"Ростех": российские комплексы РЭБ оставили украинские войска без "глаз" и "ушей"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРЭБ
РЭБ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
РЭБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации оставили украинские войска без "глаз" и "ушей", сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят "проверку боем": "глушат" каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без "глаз" и "ушей". Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию", - сказали в "Ростехе".
В корпорации также отметили, что высокую эффективность демонстрируют разработанные предприятиями "Ростеха" носимые противодронные ружья. Они позволяют подавлять малые беспилотники и коптеры, которые противник активно использует для разведки.
Как сообщил в конце мая РИА Новости информированный источник, российские комплексы РЭБ, в частности, подавили над Черным морем натовский стратегический беспилотник, который приблизился к берегам Крыма и пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 10:23
Минобороны показало, как беспилотники наводят артиллерию
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала