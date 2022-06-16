https://ria.ru/20220616/reb-1795623552.html

В "Ростехе" рассказали о работе российских систем РЭБ в рамках спецоперации

В "Ростехе" рассказали о работе российских систем РЭБ в рамках спецоперации - РИА Новости, 16.06.2022

В "Ростехе" рассказали о работе российских систем РЭБ в рамках спецоперации

Российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации оставили украинские войска без "глаз" и "ушей", сообщили в госкорпорации... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T03:05

2022-06-16T03:05

2022-06-16T03:08

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации оставили украинские войска без "глаз" и "ушей", сообщили в госкорпорации "Ростех".В корпорации также отметили, что высокую эффективность демонстрируют разработанные предприятиями "Ростеха" носимые противодронные ружья. Они позволяют подавлять малые беспилотники и коптеры, которые противник активно использует для разведки.Как сообщил в конце мая РИА Новости информированный источник, российские комплексы РЭБ, в частности, подавили над Черным морем натовский стратегический беспилотник, который приблизился к берегам Крыма и пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/bespilotnik-1794472797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, безопасность, в мире, россия