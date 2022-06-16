https://ria.ru/20220616/razvitie-1795752579.html

Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве

Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2022

Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей, передаёт... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:49

2022-06-16T13:49

2022-06-16T13:49

петербургский международный экономический форум — 2022

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей, передаёт корреспондент РИА Новости.Подмосковье поможет восстановить Донецкой народной республике инфраструктуру на территории двух районов - Тельмановского и Новоазовского.

https://ria.ru/20220616/donbass-1795699714.html

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

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московская область (подмосковье), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, пмэф