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Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве
Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2022
Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей, передаёт... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:49
2022-06-16T13:49
2022-06-16T13:49
петербургский международный экономический форум — 2022
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей, передаёт корреспондент РИА Новости.Подмосковье поможет восстановить Донецкой народной республике инфраструктуру на территории двух районов - Тельмановского и Новоазовского.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, пмэф
Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве
Воробьев и Пушилин подписали меморандум о развитии внешнеэкономических связей