Рейтинг@Mail.ru
Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/razvitie-1795752579.html
Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве
Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве - РИА Новости, 16.06.2022
Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей, передаёт... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:49
2022-06-16T13:49
петербургский международный экономический форум — 2022
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795812677_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac7ed49641e7a96d54fd11c528956661.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей, передаёт корреспондент РИА Новости.Подмосковье поможет восстановить Донецкой народной республике инфраструктуру на территории двух районов - Тельмановского и Новоазовского.
https://ria.ru/20220616/donbass-1795699714.html
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795812677_214:0:1174:720_1920x0_80_0_0_c96f217d3581e996445185a155fbff71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, пмэф
13:49 16.06.2022
 
Главы Подмосковья и ДНР подписали договор о сотрудничестве

Воробьев и Пушилин подписали меморандум о развитии внешнеэкономических связей

© Фото пресс-службы Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин
© Фото пресс-службы Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава ДНР Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Подмосковье поможет восстановить Донецкой народной республике инфраструктуру на территории двух районов - Тельмановского и Новоазовского.
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:00Петербургский международный экономический форум — 2022
ДНР открыта к международному сотрудничеству, заявил Пушилин
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Московская область (Подмосковье)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала