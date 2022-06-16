https://ria.ru/20220616/rany-1795794043.html
СК на Алтае проверяет сообщения о ранах, появившихся у пациентки в больнице
СК на Алтае проверяет сообщения о ранах, появившихся у пациентки в больнице - РИА Новости, 16.06.2022
СК на Алтае проверяет сообщения о ранах, появившихся у пациентки в больнице
Проверку сообщения о жутких ранах, появившихся у пожилой пациентки в одной из барнаульских больниц, ведут в Алтайском крае, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:21
2022-06-16T15:21
2022-06-16T15:21
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ, 16 июн - РИА Новости. Проверку сообщения о жутких ранах, появившихся у пожилой пациентки в одной из барнаульских больниц, ведут в Алтайском крае, сообщают в СУСК РФ по региону.В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в сообщении, а также дать оценку действиям персонала медицинского учреждения на предмет качества оказания помощи пациентке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В опубликованном в соцсетях сообщении указано, что пожилая женщина лежала в реанимации барнаульской горбольницы №5 с подозрением на инсульт и коронавирус. Посещать ее не разрешали. После выписки родственники обнаружили жуткие многочисленные гнойники на теле пожилой женщины.
https://ria.ru/20220614/khuliganstvo-1795306106.html
алтайский край
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, алтайский край, барнаул
СК на Алтае проверяет сообщения о ранах, появившихся у пациентки в больнице
СК проверяет сообщения о ранах, появившихся у пожилой пациентки в больнице Барнаула