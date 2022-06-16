https://ria.ru/20220616/rany-1795794043.html

СК на Алтае проверяет сообщения о ранах, появившихся у пациентки в больнице

СК на Алтае проверяет сообщения о ранах, появившихся у пациентки в больнице - РИА Новости, 16.06.2022

СК на Алтае проверяет сообщения о ранах, появившихся у пациентки в больнице

Проверку сообщения о жутких ранах, появившихся у пожилой пациентки в одной из барнаульских больниц, ведут в Алтайском крае, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:21

2022-06-16T15:21

2022-06-16T15:21

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

алтайский край

барнаул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

БАРНАУЛ, 16 июн - РИА Новости. Проверку сообщения о жутких ранах, появившихся у пожилой пациентки в одной из барнаульских больниц, ведут в Алтайском крае, сообщают в СУСК РФ по региону.В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в сообщении, а также дать оценку действиям персонала медицинского учреждения на предмет качества оказания помощи пациентке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В опубликованном в соцсетях сообщении указано, что пожилая женщина лежала в реанимации барнаульской горбольницы №5 с подозрением на инсульт и коронавирус. Посещать ее не разрешали. После выписки родственники обнаружили жуткие многочисленные гнойники на теле пожилой женщины.

https://ria.ru/20220614/khuliganstvo-1795306106.html

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, алтайский край, барнаул