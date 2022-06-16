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ДНР не просила у России ракеты, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/rakety-1795697613.html
ДНР не просила у России ракеты, заявил Пушилин
ДНР не просила у России ракеты, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2022
ДНР не просила у России ракеты, заявил Пушилин
Донецкая народная республика не обращалась к России с просьбой о поставках ракет, в том числе "Искандеров", заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:55
2022-06-16T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Донецкая народная республика не обращалась к России с просьбой о поставках ракет, в том числе "Искандеров", заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.Ранее сообщалось, что Пушилин в связи с интенсивными обстрелами Донецка заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Позднее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия" уточнил, что запрошенная помощь ДНР у России - это, прежде всего, более активное использование ракет наземного и воздушного базирования."Я не понимаю, почему появились такие интерпретации (о возможности поставок ракет ДНР – ред.). Я не обращался с просьбой, я не просил", - пояснил в интервью РИА Новости Пушилин. При этом он отметил, что "в рамках союзнических усилий мы будем принимать дополнительные меры по нейтрализации противника, который обстреливает жилые кварталы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220613/dnr-1795083222.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
11:55 16.06.2022 (обновлено: 11:57 16.06.2022)
 
ДНР не просила у России ракеты, заявил Пушилин

Пушилин: ДНР не обращалась к России с просьбой поставить ракеты

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Донецкая народная республика не обращалась к России с просьбой о поставках ракет, в том числе "Искандеров", заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее сообщалось, что Пушилин в связи с интенсивными обстрелами Донецка заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Позднее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия" уточнил, что запрошенная помощь ДНР у России - это, прежде всего, более активное использование ракет наземного и воздушного базирования.
"Я не понимаю, почему появились такие интерпретации (о возможности поставок ракет ДНР – ред.). Я не обращался с просьбой, я не просил", - пояснил в интервью РИА Новости Пушилин. При этом он отметил, что "в рамках союзнических усилий мы будем принимать дополнительные меры по нейтрализации противника, который обстреливает жилые кварталы".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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