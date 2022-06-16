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Пушилин опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/pushilin-1795696861.html
Пушилин опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Пушилин опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022
Пушилин опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:54
2022-06-16T11:54
петербургский международный экономический форум — 2022
денис пушилин
санкт-петербург
медиа - общество
риа новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Пушилин опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Глава ДНР в своей публикации выразил надежду на завершение спецоперации на Украине к концу года.Сообщение также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Пушилину был вручен дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795689608.html
санкт-петербург
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2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пушилин делает публикацию в Telegram-канале РИА Новости
Пушилин выпускает в Telegram-канал РИА Новости свою молнию о возможных сроках спецоперации
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, санкт-петербург, медиа - общество, риа новости
11:54 16.06.2022
 
Пушилин опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Пушилин попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Пушилин опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Глава ДНР в своей публикации выразил надежду на завершение спецоперации на Украине к концу года.
Сообщение также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Пушилину был вручен дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Денис ПушилинСанкт-ПетербургМедиа - ОбществоРИА Новости
 
 
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