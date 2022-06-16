https://ria.ru/20220616/pushilin-1795696861.html

Пушилин опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Пушилин опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 16.06.2022

Пушилин опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:54

2022-06-16T11:54

2022-06-16T11:54

петербургский международный экономический форум — 2022

денис пушилин

санкт-петербург

медиа - общество

риа новости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Пушилин опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. Глава ДНР в своей публикации выразил надежду на завершение спецоперации на Украине к концу года.Сообщение также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Пушилину был вручен дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795689608.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин делает публикацию в Telegram-канале РИА Новости Пушилин выпускает в Telegram-канал РИА Новости свою молнию о возможных сроках спецоперации 2022-06-16T11:54 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, санкт-петербург, медиа - общество, риа новости