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Решение о присоединении ДНР к России будет после завершения спецоперации

Решение о присоединении ДНР к России будет после завершения спецоперации - РИА Новости, 16.06.2022

Решение о присоединении ДНР к России будет после завершения спецоперации

Решение о проведении референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России будет приниматься после завершения специальной военной операции, заявил в РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:02

2022-06-16T11:02

2022-06-16T12:03

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Решение о проведении референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России будет приниматься после завершения специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация."Мы сейчас сконцентрированы на специальной военной операции, освобождении территорий. Этим вопросом (о референдуме – ред.) мы зададимся в полной мере, чтобы можно было говорить о форме, о сроках и прочем, только после специальной военной операции. Это будет правильно", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220609/referendum-1794192204.html

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"После завершения спецоперации" – Пушилин про референдум о статусе ДНР Пушилин сказал РИА Новости, когда будет приниматься решение по референдуму о присоединении ДНР к России 2022-06-16T11:02 true PT0M37S

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в мире, здоровье - общество, андрей турчак, владимир путин, херсонская область , россия, единая россия, пмэф