https://ria.ru/20220616/psb-1795681958.html
ПСБ и власти Ленобласти договорились о реализации совместных проектов
ПСБ и власти Ленобласти договорились о реализации совместных проектов - РИА Новости, 16.06.2022
ПСБ и власти Ленобласти договорились о реализации совместных проектов
Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную реализацию крупнейших социально-значимых проектов области, поддержку малого и среднего... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:21
2022-06-16T11:21
2022-06-16T11:21
ленинградская область
александр дрозденко
псб (банк псб)
петр фрадков
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную реализацию крупнейших социально-значимых проектов области, поддержку малого и среднего предпринимательства, финансово-экономический консалтинг, развитие и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры, подписали на ПМЭФ председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Также ПСБ поддержит реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем в регионе и продолжит выдавать льготную ипотеку для работников бюджетной сферы. "Наше сотрудничество с Ленинградской областью имеет высокий потенциал и будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона. ПСБ рассмотрит участие в крупных проектах в сфере промышленного строительства, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ. Также в фокусе внимания ПСБ - работа с предприятиями-участниками гособоронзаказа, крупным бизнесом и представителями малого и среднего предпринимательства, населением. Мы продолжим поддерживать жителей области через программы ипотечного и потребительского кредитования по льготным ставкам и предоставим широкий банковский инструментарий для реализации экономического потенциала региона", – сказал Фрадков. По словам Дрозденко, ПСБ уже активно работает в Ленинградской области в сфере жилищного строительства и предоставления банковских услуг для жителей. "Мы рассчитываем, что наше дальнейшее сотрудничество будет развиваться и в части поддержки предпринимательства, и партнерстве по реализации инвестиционных проектов в строительстве, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20220609/impakt-proekty-1794300859.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, псб (банк псб), петр фрадков, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости.
Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную реализацию крупнейших социально-значимых проектов области, поддержку малого и среднего предпринимательства, финансово-экономический консалтинг, развитие и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры, подписали на ПМЭФ председатель ПСБ
Петр Фрадков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Также ПСБ поддержит реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем в регионе и продолжит выдавать льготную ипотеку для работников бюджетной сферы.
"Наше сотрудничество с Ленинградской областью имеет высокий потенциал и будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона. ПСБ рассмотрит участие в крупных проектах в сфере промышленного строительства, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ. Также в фокусе внимания ПСБ - работа с предприятиями-участниками гособоронзаказа, крупным бизнесом и представителями малого и среднего предпринимательства, населением. Мы продолжим поддерживать жителей области через программы ипотечного и потребительского кредитования по льготным ставкам и предоставим широкий банковский инструментарий для реализации экономического потенциала региона", – сказал Фрадков.
По словам Дрозденко, ПСБ уже активно работает в Ленинградской области в сфере жилищного строительства и предоставления банковских услуг для жителей.
"Мы рассчитываем, что наше дальнейшее сотрудничество будет развиваться и в части поддержки предпринимательства, и партнерстве по реализации инвестиционных проектов в строительстве, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ", – сказал глава региона.