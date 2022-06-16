https://ria.ru/20220616/provokatsii-1795701600.html

В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах

В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах - РИА Новости, 16.06.2022

В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов ожидает попыток провокаций на предстоящих осенью выборах. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:03

2022-06-16T12:03

2022-06-16T14:12

политика

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов ожидает попыток провокаций на предстоящих осенью выборах."Выборы, которые пройдут, они пройдут в не совсем обычных условиях. Мы ожидаем попыток каких-то провокаций, троянских коней, которые еще не ускакали туда, где их кормят", - сказал политик на брифинге на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220511/otstavka-1787922483.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, андрей климов