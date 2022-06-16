https://ria.ru/20220616/provokatsii-1795701600.html
В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах
В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах - РИА Новости, 16.06.2022
В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов ожидает попыток провокаций на предстоящих осенью выборах. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:03
2022-06-16T12:03
2022-06-16T14:12
политика
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов ожидает попыток провокаций на предстоящих осенью выборах."Выборы, которые пройдут, они пройдут в не совсем обычных условиях. Мы ожидаем попыток каких-то провокаций, троянских коней, которые еще не ускакали туда, где их кормят", - сказал политик на брифинге на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, андрей климов
12:03 16.06.2022 (обновлено: 14:12 16.06.2022)
В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах
Сенатор Климов заявил, что на осенних выборах в России могут готовиться провокации