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В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах - РИА Новости, 16.06.2022
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В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах
В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах - РИА Новости, 16.06.2022
В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов ожидает попыток провокаций на предстоящих осенью выборах. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:03
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политика
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов ожидает попыток провокаций на предстоящих осенью выборах."Выборы, которые пройдут, они пройдут в не совсем обычных условиях. Мы ожидаем попыток каких-то провокаций, троянских коней, которые еще не ускакали туда, где их кормят", - сказал политик на брифинге на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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политика, совет федерации рф, андрей климов
12:03 16.06.2022 (обновлено: 14:12 16.06.2022)
 
В Совфеде ожидают попыток провокаций на осенних выборах

Сенатор Климов заявил, что на осенних выборах в России могут готовиться провокации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Совета Федерации Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов ожидает попыток провокаций на предстоящих осенью выборах.
"Выборы, которые пройдут, они пройдут в не совсем обычных условиях. Мы ожидаем попыток каких-то провокаций, троянских коней, которые еще не ускакали туда, где их кормят", - сказал политик на брифинге на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 15:09
В Госдуме считают, что отставки губернаторов не связаны с отменой выборов
 
ПолитикаСовет Федерации РФАндрей Климов
 
 
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