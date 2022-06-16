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В Совфеде призвали избежать повального запрета на иностранную продукцию - РИА Новости, 16.06.2022
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В Совфеде призвали избежать повального запрета на иностранную продукцию
В Совфеде призвали избежать повального запрета на иностранную продукцию - РИА Новости, 16.06.2022
В Совфеде призвали избежать повального запрета на иностранную продукцию
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает, что было бы глупо запрещать россиянам носить иностранные часы или пользоваться... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:11
2022-06-16T13:11
общество
россия
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает, что было бы глупо запрещать россиянам носить иностранные часы или пользоваться импортными лекарствами, не следует "впадать в крайность"."Глуповато запрещать нашим людям носить иностранные часы или пользоваться импортными лекарствами. Если у нас есть аналоги, они должны быть у нас", - сказал парламентарий в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Но если человек "хочет вот это, а не то, пожалуйста, почему нет", добавил он. То есть, здесь не надо вдаваться в такую крайность, считает сенатор.
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общество, россия, совет федерации рф, андрей климов
13:11 16.06.2022
 
В Совфеде призвали избежать повального запрета на иностранную продукцию

Сенатор Климов призвал не впадать в крайность и не запрещать всю иностранную продукцию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Совета Федерации Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает, что было бы глупо запрещать россиянам носить иностранные часы или пользоваться импортными лекарствами, не следует "впадать в крайность".
"Глуповато запрещать нашим людям носить иностранные часы или пользоваться импортными лекарствами. Если у нас есть аналоги, они должны быть у нас", - сказал парламентарий в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Но если человек "хочет вот это, а не то, пожалуйста, почему нет", добавил он. То есть, здесь не надо вдаваться в такую крайность, считает сенатор.
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ОбществоРоссияСовет Федерации РФАндрей Климов
 
 
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