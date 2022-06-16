12:29 16.06.2022 (обновлено: 17:30 18.06.2022)
Абрамченко призвала создать Международный Красный Крест в продовольствии
Абрамченко призвала ООН и ФАО создать Международный Красный Крест в продовольствии
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия предложит Организации объединенных наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) продумать создание международной организации, которая взяла бы на себя роль арбитра в решении вопросов поставок продовольствия для того, чтобы избежать их сбоев и обеспечить равный доступ на рынок продовольствия для всех стран, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в рамках ПМЭФ.
"Миру нужен мировой продовольственный арбитр. В 1945 году в ООН была создана организация ФАО - Мировая продовольственная сельскохозяйственная организация. Это организация была создана для того, чтобы бороться с голодом на планете", - сказала Абрамченко на сессии ПМЭФ "Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности".
"Я призываю коллег в ООН и коллег в ФАО создать такой Международный Красный Крест в продовольствии, который решал бы проблему незаконных санкций, которые парализовали логистику, последствия введенных ограничений для расчета между странами и который обеспечил бы в конечном итоге равный доступ для всех стран на рынок продовольствия", - подчеркнула вице-премьер.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.