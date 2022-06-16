https://ria.ru/20220616/prodovolstvie-1796466018.html

Абрамченко призвала создать Международный Красный Крест в продовольствии

Абрамченко призвала создать Международный Красный Крест в продовольствии - РИА Новости, 18.06.2022

Абрамченко призвала создать Международный Красный Крест в продовольствии

Россия предложит Организации объединенных наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) продумать создание международной... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-16T12:29

2022-06-16T12:29

2022-06-18T17:30

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

виктория абрамченко

оон

фао

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия предложит Организации объединенных наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) продумать создание международной организации, которая взяла бы на себя роль арбитра в решении вопросов поставок продовольствия для того, чтобы избежать их сбоев и обеспечить равный доступ на рынок продовольствия для всех стран, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в рамках ПМЭФ."Миру нужен мировой продовольственный арбитр. В 1945 году в ООН была создана организация ФАО - Мировая продовольственная сельскохозяйственная организация. Это организация была создана для того, чтобы бороться с голодом на планете", - сказала Абрамченко на сессии ПМЭФ "Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности"."Я призываю коллег в ООН и коллег в ФАО создать такой Международный Красный Крест в продовольствии, который решал бы проблему незаконных санкций, которые парализовали логистику, последствия введенных ограничений для расчета между странами и который обеспечил бы в конечном итоге равный доступ для всех стран на рынок продовольствия", - подчеркнула вице-премьер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795580738.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, виктория абрамченко, оон, фао