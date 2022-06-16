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Абрамченко призвала создать Международный Красный Крест в продовольствии - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/prodovolstvie-1796466018.html
Абрамченко призвала создать Международный Красный Крест в продовольствии
Абрамченко призвала создать Международный Красный Крест в продовольствии - РИА Новости, 18.06.2022
Абрамченко призвала создать Международный Красный Крест в продовольствии
Россия предложит Организации объединенных наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) продумать создание международной... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-16T12:29
2022-06-18T17:30
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
виктория абрамченко
оон
фао
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия предложит Организации объединенных наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) продумать создание международной организации, которая взяла бы на себя роль арбитра в решении вопросов поставок продовольствия для того, чтобы избежать их сбоев и обеспечить равный доступ на рынок продовольствия для всех стран, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в рамках ПМЭФ."Миру нужен мировой продовольственный арбитр. В 1945 году в ООН была создана организация ФАО - Мировая продовольственная сельскохозяйственная организация. Это организация была создана для того, чтобы бороться с голодом на планете", - сказала Абрамченко на сессии ПМЭФ "Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности"."Я призываю коллег в ООН и коллег в ФАО создать такой Международный Красный Крест в продовольствии, который решал бы проблему незаконных санкций, которые парализовали логистику, последствия введенных ограничений для расчета между странами и который обеспечил бы в конечном итоге равный доступ для всех стран на рынок продовольствия", - подчеркнула вице-премьер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795580738.html
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экономика, виктория абрамченко, оон, фао
12:29 16.06.2022 (обновлено: 17:30 18.06.2022)
 
Абрамченко призвала создать Международный Красный Крест в продовольствии

Абрамченко призвала ООН и ФАО создать Международный Красный Крест в продовольствии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия предложит Организации объединенных наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) продумать создание международной организации, которая взяла бы на себя роль арбитра в решении вопросов поставок продовольствия для того, чтобы избежать их сбоев и обеспечить равный доступ на рынок продовольствия для всех стран, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в рамках ПМЭФ.
"Миру нужен мировой продовольственный арбитр. В 1945 году в ООН была создана организация ФАО - Мировая продовольственная сельскохозяйственная организация. Это организация была создана для того, чтобы бороться с голодом на планете", - сказала Абрамченко на сессии ПМЭФ "Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности".
"Я призываю коллег в ООН и коллег в ФАО создать такой Международный Красный Крест в продовольствии, который решал бы проблему незаконных санкций, которые парализовали логистику, последствия введенных ограничений для расчета между странами и который обеспечил бы в конечном итоге равный доступ для всех стран на рынок продовольствия", - подчеркнула вице-премьер.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:14
Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВиктория АбрамченкоООНФАО
 
 
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