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Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/prodovolstvie-1795872807.html
Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия
Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия - РИА Новости, 16.06.2022
Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия
Никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс, заявила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:54
2022-06-16T18:09
петербургский международный экономический форум — 2022
пмэф
экономика
санкт-петербург
россия
продовольствие
виктория абрамченко
цены
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022."Государство не проводило и не планирует проводить никаких резких мер по сдерживанию цен на продовольствие, чтобы был баланс, речи о нерыночных методах не идет", - сказала вице-премьер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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пмэф, экономика, санкт-петербург, россия, продовольствие, виктория абрамченко, цены
17:54 16.06.2022 (обновлено: 18:09 16.06.2022)
 
Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия

Абрамченко: власти не планирует проводить резких мер по сдерживанию цен на продовольствие

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на ПМЭФ-2022
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022.
"Государство не проводило и не планирует проводить никаких резких мер по сдерживанию цен на продовольствие, чтобы был баланс, речи о нерыночных методах не идет", - сказала вице-премьер.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:14
Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ПМЭФЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияПродовольствиеВиктория АбрамченкоЦены
 
 
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