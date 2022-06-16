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Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия
Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия - РИА Новости, 16.06.2022
Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия
Никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс, заявила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:54
2022-06-16T17:54
2022-06-16T18:09
петербургский международный экономический форум — 2022
пмэф
экономика
санкт-петербург
россия
продовольствие
виктория абрамченко
цены
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022."Государство не проводило и не планирует проводить никаких резких мер по сдерживанию цен на продовольствие, чтобы был баланс, речи о нерыночных методах не идет", - сказала вице-премьер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пмэф, экономика, санкт-петербург, россия, продовольствие, виктория абрамченко, цены
17:54 16.06.2022 (обновлено: 18:09 16.06.2022)
Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия
Абрамченко: власти не планирует проводить резких мер по сдерживанию цен на продовольствие