https://ria.ru/20220616/prodovolstvie-1795872807.html

Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия

Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия - РИА Новости, 16.06.2022

Абрамченко призвала соблюдать баланс на рынке продовольствия

Никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс, заявила вице-премьер Виктория... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:54

2022-06-16T17:54

2022-06-16T18:09

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

экономика

санкт-петербург

россия

продовольствие

виктория абрамченко

цены

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Никаких резких нерыночных мер по сдерживанию роста цен на продукты государство проводить не будет, важно соблюсти баланс, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2022."Государство не проводило и не планирует проводить никаких резких мер по сдерживанию цен на продовольствие, чтобы был баланс, речи о нерыночных методах не идет", - сказала вице-премьер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Владимир Лаврентьев

пмэф, экономика, санкт-петербург, россия, продовольствие, виктория абрамченко, цены