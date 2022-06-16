Рейтинг@Mail.ru
Приморье на ПМЭФ ищет партнеров для инвестпроектов в области туризма - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/primore-1795626281.html
Приморье на ПМЭФ ищет партнеров для инвестпроектов в области туризма
Приморье на ПМЭФ ищет партнеров для инвестпроектов в области туризма - РИА Новости, 16.06.2022
Приморье на ПМЭФ ищет партнеров для инвестпроектов в области туризма
Приморский край представляет на Петербургском международном экономическом форуме девять инвестиционных проектов и ищет там новых партнеров для их запуска,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T04:15
2022-06-16T04:15
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владивосток
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789828962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_340fdfcdd786b5507ce482807e5b72d4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Приморский край представляет на Петербургском международном экономическом форуме девять инвестиционных проектов и ищет там новых партнеров для их запуска, сообщает правительство региона.Остальные проекты – это центр зимних видов спорта "Синяя сопка", комплекс по производству импортозамещающих кормов для рыб и домашних животных, винодельческий производственно-туристический комплекс "Партизанская долина", медицинский центр в Спасске-Дальнем, комплекс по утилизации промышленных отходов и другие."Поскольку форум – это площадка для диалога, поиска и развития деловых контактов, мы планируем максимально развить многоформатное сотрудничество с внешнеэкономическими партнерами, отечественными и зарубежными объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями, российскими общественными организациями, а также субъектами Российской Федерации", – приводятся слова Трофимова в сообщении.Кроме того, инвестиционное агентство планирует провести переговоры с Ростуризмом о финансировании трех туристических проектов резидентов Свободного порта Владивосток: аквапарка "Аквапарадайз" на острове Русский, туристического кластера на побережье бухты Троица в Хасанском округе и гольф-парка Vladivostok golf club &amp; Resort в Надеждинском районе.На сессии, посвященной Северному морскому пути и запуску в этом году каботажных круговых рейсов из Санкт-Петербурга в порты Дальнего Востока, предполагается договориться об обеспечении стабильного грузопотока.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220610/turizm-1794621005.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789828962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32976c06cc7b14983759372c016bc02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
04:15 16.06.2022
 
Приморье на ПМЭФ ищет партнеров для инвестпроектов в области туризма

Приморье на ПМЭФ ищет партнеров для девяти инвестпроектов в туризме и импортозамещении

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожие на набережной во Владивостоке
Прохожие на набережной во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Прохожие на набережной во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Приморский край представляет на Петербургском международном экономическом форуме девять инвестиционных проектов и ищет там новых партнеров для их запуска, сообщает правительство региона.
"Как рассказал директор инвестагентства Приморья Игорь Трофимов, все представляемые инвестпроекты, кроме одного, находятся на инвестиционной стадии реализации. Лишь для проекта "Туристический комплекс "Бухта Алеут" в Хасанском округе общей стоимостью более 200 миллионов рублей сейчас подыскивается инвестор", - говорится в сообщении.
Остальные проекты – это центр зимних видов спорта "Синяя сопка", комплекс по производству импортозамещающих кормов для рыб и домашних животных, винодельческий производственно-туристический комплекс "Партизанская долина", медицинский центр в Спасске-Дальнем, комплекс по утилизации промышленных отходов и другие.
"Поскольку форум – это площадка для диалога, поиска и развития деловых контактов, мы планируем максимально развить многоформатное сотрудничество с внешнеэкономическими партнерами, отечественными и зарубежными объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями, российскими общественными организациями, а также субъектами Российской Федерации", – приводятся слова Трофимова в сообщении.
Кроме того, инвестиционное агентство планирует провести переговоры с Ростуризмом о финансировании трех туристических проектов резидентов Свободного порта Владивосток: аквапарка "Аквапарадайз" на острове Русский, туристического кластера на побережье бухты Троица в Хасанском округе и гольф-парка Vladivostok golf club & Resort в Надеждинском районе.
На сессии, посвященной Северному морскому пути и запуску в этом году каботажных круговых рейсов из Санкт-Петербурга в порты Дальнего Востока, предполагается договориться об обеспечении стабильного грузопотока.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 17:09Тюменская область
Тюменская, Челябинская и Курганская области будут развивать туризм
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладивостокФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала