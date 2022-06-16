https://ria.ru/20220616/primore-1795626281.html

Приморье на ПМЭФ ищет партнеров для инвестпроектов в области туризма

Приморье на ПМЭФ ищет партнеров для инвестпроектов в области туризма - РИА Новости, 16.06.2022

Приморье на ПМЭФ ищет партнеров для инвестпроектов в области туризма

Приморский край представляет на Петербургском международном экономическом форуме девять инвестиционных проектов и ищет там новых партнеров для их запуска,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T04:15

2022-06-16T04:15

2022-06-16T04:15

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владивосток

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Приморский край представляет на Петербургском международном экономическом форуме девять инвестиционных проектов и ищет там новых партнеров для их запуска, сообщает правительство региона.Остальные проекты – это центр зимних видов спорта "Синяя сопка", комплекс по производству импортозамещающих кормов для рыб и домашних животных, винодельческий производственно-туристический комплекс "Партизанская долина", медицинский центр в Спасске-Дальнем, комплекс по утилизации промышленных отходов и другие."Поскольку форум – это площадка для диалога, поиска и развития деловых контактов, мы планируем максимально развить многоформатное сотрудничество с внешнеэкономическими партнерами, отечественными и зарубежными объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями, российскими общественными организациями, а также субъектами Российской Федерации", – приводятся слова Трофимова в сообщении.Кроме того, инвестиционное агентство планирует провести переговоры с Ростуризмом о финансировании трех туристических проектов резидентов Свободного порта Владивосток: аквапарка "Аквапарадайз" на острове Русский, туристического кластера на побережье бухты Троица в Хасанском округе и гольф-парка Vladivostok golf club & Resort в Надеждинском районе.На сессии, посвященной Северному морскому пути и запуску в этом году каботажных круговых рейсов из Санкт-Петербурга в порты Дальнего Востока, предполагается договориться об обеспечении стабильного грузопотока.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220610/turizm-1794621005.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм)