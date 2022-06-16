https://ria.ru/20220616/prigovor-1795892704.html

В Москве осудили на 12 лет наркомана, выбросившего сына с пятого этажа

В Москве осудили на 12 лет наркомана, выбросившего сына с пятого этажа - РИА Новости, 16.06.2022

В Москве осудили на 12 лет наркомана, выбросившего сына с пятого этажа

Москвич, в наркотическом опьянении выбросивший 3-летнего сына с 5-го этажа, получил 12 лет колонии строгого режима, сообщила журналистам в четверг старший... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:38

2022-06-16T18:38

2022-06-16T18:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москвич, в наркотическом опьянении выбросивший 3-летнего сына с 5-го этажа, получил 12 лет колонии строгого режима, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Как отмечала прокуратура, обвинение запросило для него 14 лет колонии.Установлено, что 4 августа 2021 года Кудрявцев, находясь в квартире дома по улице Шумилова, будучи в состоянии наркотического опьянения, взял на руки сына, вышел с ним на балкон, где "с силой выбросил ребенка из открытого окна с пятого этажа".Мальчик попал в больницу, но выжил. В настоящее время ребенок проживает с бабушкой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.В ходе следствия был проведен ряд экспертиз, в том числе стационарная психолого-психиатрическая. Согласно ее выводам, в момент преступления мужчина отдавал отчет своим действиям и понимал их последствия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва