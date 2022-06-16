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В Москве осудили на 12 лет наркомана, выбросившего сына с пятого этажа
В Москве осудили на 12 лет наркомана, выбросившего сына с пятого этажа - РИА Новости, 16.06.2022
В Москве осудили на 12 лет наркомана, выбросившего сына с пятого этажа
Москвич, в наркотическом опьянении выбросивший 3-летнего сына с 5-го этажа, получил 12 лет колонии строгого режима, сообщила журналистам в четверг старший... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:38
2022-06-16T18:38
2022-06-16T18:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москвич, в наркотическом опьянении выбросивший 3-летнего сына с 5-го этажа, получил 12 лет колонии строгого режима, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Как отмечала прокуратура, обвинение запросило для него 14 лет колонии.Установлено, что 4 августа 2021 года Кудрявцев, находясь в квартире дома по улице Шумилова, будучи в состоянии наркотического опьянения, взял на руки сына, вышел с ним на балкон, где "с силой выбросил ребенка из открытого окна с пятого этажа".Мальчик попал в больницу, но выжил. В настоящее время ребенок проживает с бабушкой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.В ходе следствия был проведен ряд экспертиз, в том числе стационарная психолого-психиатрическая. Согласно ее выводам, в момент преступления мужчина отдавал отчет своим действиям и понимал их последствия.
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происшествия, москва
18:38 16.06.2022 (обновлено: 18:55 16.06.2022)
В Москве осудили на 12 лет наркомана, выбросившего сына с пятого этажа
Суд в Москве приговорил к 12 годам тюрьмы наркомана, выбросившего сына с пятого этажа
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москвич, в наркотическом опьянении выбросивший 3-летнего сына с 5-го этажа, получил 12 лет колонии строгого режима, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Как отмечала прокуратура, обвинение запросило для него 14 лет колонии.
"Он признан виновным в совершении преступления... "покушение на убийство малолетнего"... Приговором Кузьминского районного суда города Москвы
Леониду Кудрявцеву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года", - сказала Иванова.
Установлено, что 4 августа 2021 года Кудрявцев, находясь в квартире дома по улице Шумилова, будучи в состоянии наркотического опьянения, взял на руки сына, вышел с ним на балкон, где "с силой выбросил ребенка из открытого окна с пятого этажа".
Мальчик попал в больницу, но выжил. В настоящее время ребенок проживает с бабушкой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В ходе следствия был проведен ряд экспертиз, в том числе стационарная психолого-психиатрическая. Согласно ее выводам, в момент преступления мужчина отдавал отчет своим действиям и понимал их последствия.