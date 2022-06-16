https://ria.ru/20220616/pridnestrove-1795681602.html

Пушилин исключил подключение Приднестровья к спецоперации на Украине

Пушилин исключил подключение Приднестровья к спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.06.2022

Пушилин исключил подключение Приднестровья к спецоперации на Украине

Необходимости подключать Приднестровье к проведению специальной военной операции на Украине нет, это не обсуждается, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:18

2022-06-16T11:18

2022-06-16T11:18

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денис пушилин

украина

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Необходимости подключать Приднестровье к проведению специальной военной операции на Украине нет, это не обсуждается, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Пока в этом нет необходимости. Таких разговоров никто не вел и никак не обсуждал", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220616/naemniki-1795669392.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, украина, политика