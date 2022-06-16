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Пушилин исключил подключение Приднестровья к спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.06.2022
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Пушилин исключил подключение Приднестровья к спецоперации на Украине
Пушилин исключил подключение Приднестровья к спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.06.2022
Пушилин исключил подключение Приднестровья к спецоперации на Украине
Необходимости подключать Приднестровье к проведению специальной военной операции на Украине нет, это не обсуждается, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:18
2022-06-16T11:18
петербургский международный экономический форум — 2022
денис пушилин
украина
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Необходимости подключать Приднестровье к проведению специальной военной операции на Украине нет, это не обсуждается, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Пока в этом нет необходимости. Таких разговоров никто не вел и никак не обсуждал", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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денис пушилин, украина, политика
11:18 16.06.2022
 
Пушилин исключил подключение Приднестровья к спецоперации на Украине

Глава ДНР Пушилин: подключение Приднестровья к спецоперации на Украине не обсуждается

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ДНР Денис Пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Необходимости подключать Приднестровье к проведению специальной военной операции на Украине нет, это не обсуждается, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Пока в этом нет необходимости. Таких разговоров никто не вел и никак не обсуждал", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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