https://ria.ru/20220616/pribaltika-1795932675.html

Песков заявил об отсутствии угрозы для стран Балтии со стороны России

Песков заявил об отсутствии угрозы для стран Балтии со стороны России - РИА Новости, 16.06.2022

Песков заявил об отсутствии угрозы для стран Балтии со стороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:17

2022-06-16T21:17

2022-06-16T21:25

эстония

латвия

литва

россия

дмитрий песков

нато

финляндия

швеция

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии.По словам Пескова, в связи с отсутствием угрозы со стороны России, членство Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента."Наоборот, это принесет дополнительную напряженность", - отметил он в интервью телеканалу CNN.

https://ria.ru/20220616/peskov-1795744211.html

эстония

латвия

литва

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эстония, латвия, литва, россия, дмитрий песков, нато, финляндия, швеция