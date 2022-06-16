https://ria.ru/20220616/pribaltika-1795932675.html
Песков заявил об отсутствии угрозы для стран Балтии со стороны России
Песков заявил об отсутствии угрозы для стран Балтии со стороны России - РИА Новости, 16.06.2022
Песков заявил об отсутствии угрозы для стран Балтии со стороны России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:17
2022-06-16T21:17
2022-06-16T21:25
эстония
латвия
литва
россия
дмитрий песков
нато
финляндия
швеция
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии.По словам Пескова, в связи с отсутствием угрозы со стороны России, членство Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента."Наоборот, это принесет дополнительную напряженность", - отметил он в интервью телеканалу CNN.
https://ria.ru/20220616/peskov-1795744211.html
эстония
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эстония, латвия, литва, россия, дмитрий песков, нато, финляндия, швеция
21:17 16.06.2022 (обновлено: 21:25 16.06.2022)
Песков заявил об отсутствии угрозы для стран Балтии со стороны России
Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии