TAC: американские СМИ служат комнатной собачкой Белому дому и Киеву

TAC: американские СМИ служат комнатной собачкой Белому дому и Киеву - РИА Новости, 16.06.2022

TAC: американские СМИ служат комнатной собачкой Белому дому и Киеву

Несмотря на декларируемые принципы беспристрастности и объективности, американские мейнстримные СМИ продолжают обслуживать интересы самых воинственных... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:47

2022-06-16T15:47

2022-06-16T15:47

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Несмотря на декларируемые принципы беспристрастности и объективности, американские мейнстримные СМИ продолжают обслуживать интересы самых воинственных представителей власти. Об этом заявил политолог и старший научный сотрудник по вопросам обороны и внешней политики Института Катона Тед Карпентер в статье для журнала The American Conservative.По его словам, элитная пресса США и до украинского кризиса служила надежным рупором сомнительной внешней политики Вашингтона, но ее нынешнее поведение толкает Вашингтон к прямой интервенции на Украине."Это было особенно видно в первые недели, когда средства массовой информации подавляющим большинством голосов поддержали аргумент о том, что Америка должна "поддерживать Украину". Дисбаланс немного сократился, поскольку опасения по поводу затрат и рисков политики администрации Байдена по щедрой военной и финансовой помощи Киеву нарастают. Тем не менее ястребы по-прежнему дают подавляющее большинство комментариев о конфликте на форумах высших кругов истеблишмента", — заявил Карпентер.Он напомнил, что в стремлении сделать из Украины жертву американские СМИ опускались до публикации откровенной лжи, например о полностью вымышленном пропагандой летчике-асе, которого назвали "призраком Киева".В качестве еще одного примера ангажированности американских СМИ Карпентер привел исследование организации FAIR, которая сравнила передовицы газеты The New York Times в периоды войны США в Ираке и украинского кризиса."В апреле 2022 года на первой полосе Times было всего 179 статей, из них 79 (44%) касались конфликта на Украине. Все, кроме трех, располагались в верхней части страницы, где редакторы размещали статьи, которые они считали наиболее важными за день. Целых 75% всех топовых статей были об Украине. Не проходило ни дня, чтобы в верхней части страницы не публиковался сюжет об Украине, а 14 разных дней в топе первой полосы публиковались только сюжеты об Украине. В отчете отмечалось, что "в мае 2003 года, когда на первой полосе было 226 материалов, только 41 из них (18%) сообщали о вторжении в Ирак. Тридцать два из них были вверху страницы, девять внизу; 25% всех топовых статей были посвящены войне в Ираке", — рассказал обозреватель.Он пришел к выводу, что средства массовой информации, особенно "элитная" пресса, должны установить отчужденные отношения с политиками и служить общественным наблюдателем, а не быть "комнатной собачкой государства национальной безопасности".

