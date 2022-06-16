https://ria.ru/20220616/prava-1795618955.html

Россиянам перечислили новые ограничения для получения водительских прав

Россиянам перечислили новые ограничения для получения водительских прав - РИА Новости, 16.06.2022

Россиянам перечислили новые ограничения для получения водительских прав

В подготовленном МВД законопроекте предлагается ряд поправок в законодательство, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав. В... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T01:16

2022-06-16T01:16

2022-06-16T03:26

общество

авто

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гибдд мвд рф

водительские права

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В подготовленном МВД законопроекте предлагается ряд поправок в законодательство, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав. В частности, прописаны требования для выдачи прав отдельных категорий и ужесточены правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что сейчас права категории D для управления автобусом может получить любой гражданин без опыта вождения. Теперь предлагается выдавать такие права лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.Кроме того, безопасность на дорогах позволит обеспечить запрет водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД. Иностранных граждан обяжут обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в РФ. Это предполагает прохождение медицинского освидетельствования и прочие процедуры, в том числе, экзамен по вождению."Данные поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2023 года", - подытожил Соловьев.

https://ria.ru/20220609/prava-1794417950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, авто, россия, гибдд мвд рф, водительские права