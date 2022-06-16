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Глава Якутии заявил о снижении количества пожаров в регионе - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/pozhary-1795626623.html
Глава Якутии заявил о снижении количества пожаров в регионе
Глава Якутии заявил о снижении количества пожаров в регионе - РИА Новости, 16.06.2022
Глава Якутии заявил о снижении количества пожаров в регионе
Площадь лесных пожаров в Якутии в этом году в 20 раз меньше, чем в прошлом, этого удалось добиться благодаря принятым мерам и увеличению финансирования на эти... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T04:35
2022-06-16T04:35
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
республика саха (якутия)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Площадь лесных пожаров в Якутии в этом году в 20 раз меньше, чем в прошлом, этого удалось добиться благодаря принятым мерам и увеличению финансирования на эти цели, рассказал РИА Новости глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Ранее Николаев поставил задачу сократить площадь лесных пожаров в Якутии в 2022 году не менее чем на 50%."Количество пожаров в этом году где-то раза в три меньше, чем в прошлом. Но при этом площадь, пройденная пожарами, более чем в 20 раз меньше", - сказал Николаев.Глава республики подчеркнул, что такого результата удалось добиться благодаря тому, что пожары тушатся уже в первые сутки, чего не удавалось сделать в прошлом году из-за ограниченных возможностей, в том числе в технике. Он напомнил, что в прошлом году финансирование их федерального бюджета на борьбу с лесными пожарами в регионе было увеличено более чем в пять раз, из регионального - в 2,4 раза, что сыграло свою положительную роль."Нашу задачу - в два раза сократить площадь лесных пожаров в этом году - мы ее обязательно должны решить", - заключил Николаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, республика саха (якутия), происшествия
04:35 16.06.2022
 
Глава Якутии заявил о снижении количества пожаров в регионе

Глава Якутии Николаев: площадь лесных пожаров в регионе в этом году в 20 раз меньше

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение лесного пожара
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Площадь лесных пожаров в Якутии в этом году в 20 раз меньше, чем в прошлом, этого удалось добиться благодаря принятым мерам и увеличению финансирования на эти цели, рассказал РИА Новости глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее Николаев поставил задачу сократить площадь лесных пожаров в Якутии в 2022 году не менее чем на 50%.
"Количество пожаров в этом году где-то раза в три меньше, чем в прошлом. Но при этом площадь, пройденная пожарами, более чем в 20 раз меньше", - сказал Николаев.
Глава республики подчеркнул, что такого результата удалось добиться благодаря тому, что пожары тушатся уже в первые сутки, чего не удавалось сделать в прошлом году из-за ограниченных возможностей, в том числе в технике. Он напомнил, что в прошлом году финансирование их федерального бюджета на борьбу с лесными пожарами в регионе было увеличено более чем в пять раз, из регионального - в 2,4 раза, что сыграло свою положительную роль.
"Нашу задачу - в два раза сократить площадь лесных пожаров в этом году - мы ее обязательно должны решить", - заключил Николаев.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Работа пожарных МЧС в районе пожара - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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