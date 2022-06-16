https://ria.ru/20220616/pozhary-1795626623.html

Глава Якутии заявил о снижении количества пожаров в регионе

Глава Якутии заявил о снижении количества пожаров в регионе - РИА Новости, 16.06.2022

Глава Якутии заявил о снижении количества пожаров в регионе

Площадь лесных пожаров в Якутии в этом году в 20 раз меньше, чем в прошлом, этого удалось добиться благодаря принятым мерам и увеличению финансирования на эти... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T04:35

2022-06-16T04:35

2022-06-16T04:35

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

республика саха (якутия)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости, Дарья Ураева. Площадь лесных пожаров в Якутии в этом году в 20 раз меньше, чем в прошлом, этого удалось добиться благодаря принятым мерам и увеличению финансирования на эти цели, рассказал РИА Новости глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Ранее Николаев поставил задачу сократить площадь лесных пожаров в Якутии в 2022 году не менее чем на 50%."Количество пожаров в этом году где-то раза в три меньше, чем в прошлом. Но при этом площадь, пройденная пожарами, более чем в 20 раз меньше", - сказал Николаев.Глава республики подчеркнул, что такого результата удалось добиться благодаря тому, что пожары тушатся уже в первые сутки, чего не удавалось сделать в прошлом году из-за ограниченных возможностей, в том числе в технике. Он напомнил, что в прошлом году финансирование их федерального бюджета на борьбу с лесными пожарами в регионе было увеличено более чем в пять раз, из регионального - в 2,4 раза, что сыграло свою положительную роль."Нашу задачу - в два раза сократить площадь лесных пожаров в этом году - мы ее обязательно должны решить", - заключил Николаев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/pozhar-1795512201.html

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Максим Горбачев

санкт-петербург, республика саха (якутия), происшествия