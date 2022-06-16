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Посол ЛНР в России объяснил пожар в Красном Луче ударом "Точкой-У"

Посол ЛНР в России объяснил пожар в Красном Луче ударом "Точкой-У" - РИА Новости, 16.06.2022

Посол ЛНР в России объяснил пожар в Красном Луче ударом "Точкой-У"

Пожар на заводе в городе Красный Луч произошел из-за удара ракетой "Точка-У", сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:55

2022-06-16T22:55

2022-06-16T23:10

красный луч

артемовск

луганская народная республика

родион мирошник

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

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ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Пожар на заводе в городе Красный Луч произошел из-за удара ракетой "Точка-У", сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."По Красному Лучу нанесли удар "Точкой-У". В 18:30 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Красный Луч с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У". Одна ракета", — написал он в своем Telegram-канале, сопроводив запись фотографией возгорания.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

красный луч

артемовск

луганская народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красный луч, артемовск, луганская народная республика, родион мирошник, в мире, владимир путин, россия, украина