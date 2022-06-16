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В ДНР погибли четверо военных, 15 пострадали

В ДНР погибли четверо военных, 15 пострадали - РИА Новости, 16.06.2022

В ДНР погибли четверо военных, 15 пострадали

Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга погибли четверо военных ДНР, 15 пострадали. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:12

2022-06-16T19:12

2022-06-16T19:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга погибли четверо военных ДНР, 15 пострадали."С прискорбием сообщаем, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга четверо защитников ДНР погибли и 15 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

донецкая народная республика

украина

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины