https://ria.ru/20220616/poteri-1795901847.html
В ДНР погибли четверо военных, 15 пострадали
В ДНР погибли четверо военных, 15 пострадали - РИА Новости, 16.06.2022
В ДНР погибли четверо военных, 15 пострадали
Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга погибли четверо военных ДНР, 15 пострадали. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:12
2022-06-16T19:12
2022-06-16T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга погибли четверо военных ДНР, 15 пострадали."С прискорбием сообщаем, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга четверо защитников ДНР погибли и 15 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:12 16.06.2022 (обновлено: 19:13 16.06.2022)
В ДНР погибли четверо военных, 15 пострадали
Народная милиция ДНР: при исполнении воинского долга погибли четверо военных, 15 ранены