https://ria.ru/20220616/poteri-1795628642.html

На Украине заявили о ежесуточных потерях до тысячи военных

На Украине заявили о ежесуточных потерях до тысячи военных - РИА Новости, 16.06.2022

На Украине заявили о ежесуточных потерях до тысячи военных

Украинские войска ежедневно теряют на Донбассе "до тысячи солдат убитыми и ранеными", утверждает Давид Арахамия, возглавлявший киевскую делегацию на мирных... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T06:01

2022-06-16T06:01

2022-06-16T06:14

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

алексей резников

михаил подоляк

украина

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют на Донбассе "до тысячи солдат убитыми и ранеными", утверждает Давид Арахамия, возглавлявший киевскую делегацию на мирных переговорах с Россией. При этом среднесуточные потери украинской армии он оценил в 200-500 человек.Такие цифры, как сообщает американский портал Axios, находящийся с визитом в Вашингтоне Арахамия озвучил в ходе дискуссии по украинской проблематике в Германском фонде Маршалла. При этом его заявления существенно разнятся как с официальными данными Киева, так и с информацией Пентагона.Официальные данныеВладимир Зеленский 1 июня говорил, что украинские войска теряют "60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными".Глава Минобороны Украины Алексей Резников 9 июня заявил, что украинские войска каждый день теряют до 100 человек убитыми. В свою очередь, советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в тот же день сообщил, что ежедневные потери войск Украины составляют "от 100 до 200 человек".Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что с начала спецоперации погибли до 10 тысяч украинских военных."Да, где-то так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"* (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).Оценки Пентагона и российских экспертовСША оценивают ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 100-300 человек ранеными, заявил в среду глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.При этом высокопоставленный представитель Пентагона подчеркнул, что подсчет убитых при ведении боевых действий "всегда чрезвычайно затруднителен", и озвученные цифры носят предварительный характер.Российские военные эксперты неоднократно заявляли, что цифры реальных потерь украинской армии по состоянию на начало июня составляют 30-35 тысяч убитыми и до 100 тысяч ранеными.Необученные солдаты на передовойИз-за высоких потерь ВСУ Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях, заявил в беседе с Economist министр обороны Украины Алексей Резников.Издание отметило, что возвратившиеся из зоны боевых действий солдаты ВСУ жалуются на беспорядочные приказы командования и нехватку боеприпасов. Кроме того, отмечается, что для замены погибших бойцов Киев отправляет на фронт неподготовленных молодых солдат из добровольческих подразделений.Разногласия между офисом Зеленского и ВСУМежду офисом президента Украины Владимира Зеленского и военным командованием возникли разногласия насчет ведения боевых действий, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из группы RaHDIt."Военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо", — сообщил собеседник агентства.В результате, по его словам, гибнет много солдат, что "не добавляет украинским политикам популярности в войсках". Однако киевские власти информацию о потерях тщательно скрывают, опасаясь паники среди населения и военных.Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В Минобороны России неоднократно призывали украинских военных сложить оружие и сдаться, чтобы сохранить жизнь.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220607/ukraina-1793765399.html

https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792413875.html

https://ria.ru/20220615/azot-1795614796.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

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