https://ria.ru/20220616/postavki-1795628014.html

Эксперт рассказал, к чему приведет снижение поставок по "Северному потоку"

Эксперт рассказал, к чему приведет снижение поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 16.06.2022

Эксперт рассказал, к чему приведет снижение поставок по "Северному потоку"

Снижение поставок газа по "Северному потоку" со 167 миллионов до 67 миллионов кубов и закрытие на долгий ремонт после пожара крупного СПГ-завода Freeport LNG в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T05:42

2022-06-16T05:42

2022-06-16T05:42

экономика

европа

северный поток

газпром

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Снижение поставок газа по "Северному потоку" со 167 миллионов до 67 миллионов кубов и закрытие на долгий ремонт после пожара крупного СПГ-завода Freeport LNG в США усилят конкуренцию Европы с Азией за сжиженный природный газ (СПГ), прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.С ним согласен и заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Он отметил, что в условиях остановки Freeport LNG появится спрос на дополнительные 5-6 миллиардов кубических метров регазифицированного газа, что станет дополнительным фактором для поддержания высокого уровня цен в ближайшие 2-3 месяца.СПГ-завод Freeport LNG во вторник объявил, что будет закрыт после взрыва и пожара на предприятии, произошедших 8 июня, минимум на три месяца вместо ранее заявленных трех недель, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года.Тогда же "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. В среду же компания заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.На фоне этих сообщений цены на газ в Европе начали стремительно расти, превысив в среду отметку в 1300 долларов за тысячу кубов впервые с конца апреля.

https://ria.ru/20220615/gaz-1795610711.html

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, европа, северный поток, газпром, россия