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Эксперт рассказал, к чему приведет снижение поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 16.06.2022
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Эксперт рассказал, к чему приведет снижение поставок по "Северному потоку"
Эксперт рассказал, к чему приведет снижение поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 16.06.2022
Эксперт рассказал, к чему приведет снижение поставок по "Северному потоку"
Снижение поставок газа по "Северному потоку" со 167 миллионов до 67 миллионов кубов и закрытие на долгий ремонт после пожара крупного СПГ-завода Freeport LNG в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T05:42
2022-06-16T05:42
экономика
европа
северный поток
газпром
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Снижение поставок газа по "Северному потоку" со 167 миллионов до 67 миллионов кубов и закрытие на долгий ремонт после пожара крупного СПГ-завода Freeport LNG в США усилят конкуренцию Европы с Азией за сжиженный природный газ (СПГ), прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.С ним согласен и заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Он отметил, что в условиях остановки Freeport LNG появится спрос на дополнительные 5-6 миллиардов кубических метров регазифицированного газа, что станет дополнительным фактором для поддержания высокого уровня цен в ближайшие 2-3 месяца.СПГ-завод Freeport LNG во вторник объявил, что будет закрыт после взрыва и пожара на предприятии, произошедших 8 июня, минимум на три месяца вместо ранее заявленных трех недель, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года.Тогда же "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. В среду же компания заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.На фоне этих сообщений цены на газ в Европе начали стремительно расти, превысив в среду отметку в 1300 долларов за тысячу кубов впервые с конца апреля.
https://ria.ru/20220615/gaz-1795610711.html
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экономика, европа, северный поток, газпром, россия
05:42 16.06.2022
 
Эксперт рассказал, к чему приведет снижение поставок по "Северному потоку"

Эксперт Гривач: снижение поставок по "Северному потоку" усилит конкуренцию Европы с Азией

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Снижение поставок газа по "Северному потоку" со 167 миллионов до 67 миллионов кубов и закрытие на долгий ремонт после пожара крупного СПГ-завода Freeport LNG в США усилят конкуренцию Европы с Азией за сжиженный природный газ (СПГ), прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"В масштабах всего рынка это, конечно, не очень большие объемы, с другой стороны, это неожиданное выпадение мощностей, оно всегда оказывает некоторое воздействие... И с учётом ожидания летнего сезонного роста спроса в Азии, а также зимнего периода в Латинской Америке, когда тоже возникает дополнительный спрос на споте, и снятие постепенно коронавирусных ограничений (в Китае - ред.), это может создать ситуацию более острой конкуренции за грузы и меньший приток сжиженного газа на тот же европейский рынок", - сказал Гривач.
С ним согласен и заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Он отметил, что в условиях остановки Freeport LNG появится спрос на дополнительные 5-6 миллиардов кубических метров регазифицированного газа, что станет дополнительным фактором для поддержания высокого уровня цен в ближайшие 2-3 месяца.
СПГ-завод Freeport LNG во вторник объявил, что будет закрыт после взрыва и пожара на предприятии, произошедших 8 июня, минимум на три месяца вместо ранее заявленных трех недель, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года.
Тогда же "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. В среду же компания заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
На фоне этих сообщений цены на газ в Европе начали стремительно расти, превысив в среду отметку в 1300 долларов за тысячу кубов впервые с конца апреля.
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