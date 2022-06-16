https://ria.ru/20220616/port-1795574062.html

Не навредит никому, кроме Apple: какие ограничения введут для всех гаджетов

Не навредит никому, кроме Apple: какие ограничения введут для всех гаджетов - РИА Новости, 16.06.2022

Не навредит никому, кроме Apple: какие ограничения введут для всех гаджетов

В Европе собираются перейти на единый стандарт зарядки для гаджетов. О том, насколько это своевременно и нужно ли подобное России, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:00

2022-06-16T08:00

2022-06-16T17:55

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. В Европе собираются перейти на единый стандарт зарядки для гаджетов. О том, насколько это своевременно и нужно ли подобное России, — в материале РИА Новости.Единый стандартРешению Еврокомиссии о принятии единого стандарта для зарядных устройств в электронике предшествовала долгая предыстория. Заговорили об этом еще в 2009-м. Тогда хотели унифицировать гаджеты под USB, вернее, microUSB. Но инициатива буксовала. В 2014-м появился и получил широкое распространение разъем USB-С, на котором в итоге и остановились.К осени 2024-го смартфоны, зарядки, наушники, колонки, камеры и прочие гаджеты обязаны быть с этим портом. Ноутбукам дали небольшую отсрочку — 40 месяцев после вступления закона в силу в Европе.В ЕС также намерены регулировать скорость, с которой заряжаются устройства, и ввести соответствующие стандарты. Обсуждение деталей еще продолжается, но фаворитом называют стандарт USB Power Delivery, обеспечивающий передачу энергии до 100 ватт.Нынешний "зоопарк" несовместимых друг с другом технологических вариантов возник из-за желания производителей выделиться на фоне конкурентов. Сейчас на рынке есть смартфоны, способные заряжаться с мощностью 120 ватт за несколько минут. Такие маркетинговые рекорды давно вызывают критику не только у экспертов, но и у регуляторов по всему миру. Например, в прошлом году в КНР ограничили беспроводную зарядку уровнем 50 ватт, сославшись на соображения безопасности и упорядочивание ресурсов радиочастотного спектра.Европейские чиновники, продвигая идею единой зарядки, приводили резонные аргументы. Во-первых, это удобно: один провод подойдет к любому устройству. На фоне гигантского многообразия разъемов, знакомого каждому, кто застал электронику нулевых, это покажется спасением. Во-вторых, экономично: покупать кабели и зарядки придется реже.Горы электронного мусораКонечно, у инициативы единого порта явный зеленый оттенок. В ЕС указывают, что закон о USB-C позволит сократить выбросы углекислого газа и сэкономить сырье. По оценкам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, только за первый год это даст 2600 тонн сырья, которого хватит на десять миллионов новых смартфонов.В 2021-м на европейских свалках оказалось 11 тысяч тонн зарядных устройств и кабелей. Этот показатель постоянно растет. Впрочем, как именно USB-C повлияет на ситуацию с электронным мусором пока неясно, ведь физическое старение и выход из строя стандарт не отменит."Представители комиссии Европарламента, которые работали над этим законом, уверяли: разные порты вынуждают пользователей покупать разные зарядки, что генерирует тысячи тонн отходов в год, — отмечает председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский. — Как получили эти данные? Почему отдельно выделяли старые кабели Apple? Что помешает людям выбрасывать зарядки с иными портами, ведь гаджетов-то меньше не стало? Непонятно".По его словам, предположение, будто в закон заложены элементы конкурентной борьбы, выглядит очень логичным."Кампания по введению универсального порта идет с конца нулевых, — объясняет собеседник РИА Новости. — Меморандум о согласовании в те годы подписали Apple, Samsung, Huawei и Nokia. Переход на USB-C не навредит никому из них, кроме Apple".Трудности переходаДействительно, в Купертино последовательно критиковали затею евробюрократов. Аргументация такая: принуждение к USB-C в краткосрочной перспективе заставит потребителей избавляться от проводов и устройств с "неправильным" разъемом. То есть гора электронного мусора вырастет. А в более отдаленном будущем подобный закон на таком большом рынке, как европейский, приведет к стагнации отрасли — компании не станут вкладываться в создание новых стандартов и интерфейсов."Это не повлияет на динамику производства и разработку устройств, — убежден Тимофей Литвинов. — Стандартизация коннектора позволит сосредоточиться на по-настоящему передовых проектах. Ведь помимо USB-C есть и беспроводной вариант, делающий гаджеты более герметичными и менее подверженными воздействию внешних факторов. Значит, и срок службы увеличится".Есть еще одна причина, по которой американский технологический гигант много лет сопротивлялся окончательному переходу на USB-C, — это их собственный разъем Lightning, первый в мире цифровой коннектор, который можно вставлять любой стороной. Более того, Lightning часто демонстрирует лучшую износостойкость, чем USB-C. Но главное, он приносит огромные деньги: с каждого устройства, выполненного с применением этой технологии (сертификация MFI), Apple получает роялти. С несертифицированными же проводами и зарядками в Купертино давно и успешно борются: именно поэтому купленный в переходе провод для iPhone порой внезапно перестает работать.Стандарт USB-C запрещает какие бы то ни было модификации. В результате планшеты iPad, получившие этот порт, чудесным образом сочетаются с любыми зарядками и кабелями — фирменная периферия им и не нужна. Но одна хитрость дает Apple лазейку, предупреждает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: ограничение не касается передачи данных."Это в теории позволяет добавить микросхему, передающую данные с максимальной скоростью только по "родным" кабелям. Уверен, этому придумают благообразное техническое объяснение, но факт в том, что на таких чипах компания просто попытается сохранить программу лицензирования и зарабатывать дополнительные деньги".В Apple, несмотря на собственные аргументы, готовятся к полному переходу на единый евроконнектор — USB-C в последние несколько лет появились в компьютерах, ноутбуках и планшетах американской компании. На очереди и хедлайнер Купертино: авторитетный аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо считает, что через одно поколение айфон будет уже с USB-C. Но 14-й, чья премьера состоится осенью, оставят с Lightning.Заряд для РоссииУ нас USB-C можно увидеть в компьютерах, блоках питания, бытовой технике и даже общественном транспорте. Так, в электробусах КамАЗ-6282, курсирующих по улицам Москвы с 2018-го, есть несколько таких портов для пассажиров."Все отечественные разработчики используют унифицированный порт в текущих и перспективных разработках, — подчеркивает Тимофей Литвинов, руководитель сервисной службы Dr.Head.​​ — Мы тоже используем именно интерфейс USB-C. Но вот строгая обязательность тут, возможно, чрезмерна".На популярность и даже безальтернативность USB-С указывает то, как растут поставки электроники с этим портом. По прогнозу агентства маркетинговых исследований Omdia, к концу года более половины выпускаемых гаджетов будут иметь как минимум один такой разъем.

https://ria.ru/20220607/smartfon-1793763327.html

https://ria.ru/20201101/besprovodnaya-zaryadka-1582339916.html

https://ria.ru/20220531/elektrobusy-1792067452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, европа, купертино, россия, еврокомиссия, евросоюз, apple ipad, apple iphone, apple, эльдар муртазин